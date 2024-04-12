快訊

「辛普森殺妻案」揭洛杉磯警方重大錯誤！ 李昌鈺一戰成名

不用再收爛照片！Facebook Messenger添4大更新 可共享相簿、傳高畫質圖片

尷尬？準閣揆樓上公布內閣新人事 唐鳳樓下同步開活動記者會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸鵲橋二號中繼衛星完成在軌對通 將支援探月中繼通信

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸國家航天局12日表示，鵲橋二號中繼衛星已完成在軌對通測試，後續將為嫦娥四號和探月工程四期、即將要發射的嫦娥六號提供中繼通信服務。（取自央視）
大陸國家航天局12日表示，鵲橋二號中繼衛星已完成在軌對通測試，後續將為嫦娥四號和探月工程四期、即將要發射的嫦娥六號提供中繼通信服務。（取自央視）

央視報導，大陸國家航天局12日表示，鵲橋二號中繼衛星已完成在軌對通測試，經評估，中繼衛星平台和載荷工作正常，功能和性能滿足任務要求，後續將為嫦娥四號，和探月工程四期、即將要發射的嫦娥六號提供中繼通信服務，並擇機開展相應科學探測。

根據報導，鵲橋二號中繼衛星自3月20日從文昌航天發射場發射升空後，經過中途修正、近月制動（可理解為靠近月球時要「煞車」）、環月軌道機動，於4月2日按計畫進入24小時周期的環月大橢圓使命軌道。

4月6日，鵲橋二號中繼衛星成功與正在月球背面開展探測任務的嫦娥四號完成對通測試。4月8日至9日，鵲橋二號中繼衛星與仍在地面的嫦娥六號探測器開展對通測試。

此外，同步搭載發射的天都一號、二號通導技術試驗星已於3月29日進入環月使命軌道，4月3日成功實施雙星分離，正在開展系列通導技術驗證。

報導指出，鵲橋二號中繼衛星和天都試驗星採用環月大橢圓凍結軌道作為使命軌道。由於月球外形結構不規則，靠近月球飛行的航天器受到月球引力等因素作用，飛行軌道易產生偏差。環月大橢圓凍結軌道是處於穩定狀態的環月軌道，航天器在該軌道飛行，能夠使飛行軌道的偏差最小化。

專家指出，選擇環月大橢圓凍結軌道作為鵲橋二號的使命軌道具有諸多優勢。一是提高通信速率，與鵲橋號相比，鵲橋二號的使命軌道距離月球更近，數據傳輸的通信速率將大幅提高。二是更好覆蓋月球南極通信，與圍繞地月拉格朗日L2點運行的鵲橋號相比，在環月大橢圓使命軌道的鵲橋二號對月球南極的可見性顯著提升，大幅提高對月球南極區域的通信覆蓋能力。三是節省衛星燃料，鵲橋二號可以用極少的燃料，維持在該軌道上長期駐留。

根據大陸國家航天局今年初消息，嫦娥六號計畫在今年上半年發射，其任務是要將月球背面自動採樣返回。

南極 嫦娥四號 衛星

延伸閱讀

從海洋到月球 美日峰會達成哪些協議？

中央允九號基地作南機場中繼 北市曝去年有發文並拜會

南機場整宅地震受損 綠委：中央允諾興建社宅做中繼

中職／艾士特前役中繼埋炸彈、此役先發好投 平野：我的錯

相關新聞

中義經濟合作混委會 義副總理：歡迎中國電動車赴義投資

據大陸商務部網站今凌晨訊息，大陸商務部長王文濤昨11日與義大利副總理兼外交部長塔亞尼在義大利維羅納共同主持中義經濟合作混...

中製造業強勁 多家外銀看漲GDP、上調預測最高至5％

由於出口和製造業、旅遊業、家庭消費等強勁反彈，高盛、摩根史坦利、亞洲開發銀行近日紛紛上調中國今年經濟成長預測至4.8％到...

中3月消費者物價指數年增0.1% 仍陷通縮風險

中國國家統計局昨公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，較上月放緩0.6%，遜於市場預期。3月生產者物價指數（P...

余承東酸SU7「為什麼用手機支架」 雷軍妙答：同行交流

日前華為鴻蒙生態春季溝通會上，華為常務董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU董事長余承東表示，之前不明白為什麼有的...

集團操控 港外傭瘋狂借錢爆跳工潮 借12萬後連累雇主

香港目前引入約30萬名外籍家庭傭工，民建聯發現，疫情後外傭「跳工」轉做「黑工」情況惡化，更有集團式操作的新趨勢。有外傭向...

李強6月訪澳 擬再鬆綁活龍蝦禁令

香港媒體報導，中國國務院總理李強規劃6月訪問澳洲，進一步放大中澳恢復正常友好貿易關係的訊號；知情人士表示，中國預計將取消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。