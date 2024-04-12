陸鵲橋二號中繼衛星完成在軌對通 將支援探月中繼通信

央視報導，大陸國家航天局12日表示，鵲橋二號中繼衛星已完成在軌對通測試，經評估，中繼衛星平台和載荷工作正常，功能和性能滿足任務要求，後續將為嫦娥四號，和探月工程四期、即將要發射的嫦娥六號提供中繼通信服務，並擇機開展相應科學探測。

根據報導，鵲橋二號中繼衛星自3月20日從文昌航天發射場發射升空後，經過中途修正、近月制動（可理解為靠近月球時要「煞車」）、環月軌道機動，於4月2日按計畫進入24小時周期的環月大橢圓使命軌道。

4月6日，鵲橋二號中繼衛星成功與正在月球背面開展探測任務的嫦娥四號完成對通測試。4月8日至9日，鵲橋二號中繼衛星與仍在地面的嫦娥六號探測器開展對通測試。

此外，同步搭載發射的天都一號、二號通導技術試驗星已於3月29日進入環月使命軌道，4月3日成功實施雙星分離，正在開展系列通導技術驗證。

報導指出，鵲橋二號中繼衛星和天都試驗星採用環月大橢圓凍結軌道作為使命軌道。由於月球外形結構不規則，靠近月球飛行的航天器受到月球引力等因素作用，飛行軌道易產生偏差。環月大橢圓凍結軌道是處於穩定狀態的環月軌道，航天器在該軌道飛行，能夠使飛行軌道的偏差最小化。

專家指出，選擇環月大橢圓凍結軌道作為鵲橋二號的使命軌道具有諸多優勢。一是提高通信速率，與鵲橋號相比，鵲橋二號的使命軌道距離月球更近，數據傳輸的通信速率將大幅提高。二是更好覆蓋月球南極通信，與圍繞地月拉格朗日L2點運行的鵲橋號相比，在環月大橢圓使命軌道的鵲橋二號對月球南極的可見性顯著提升，大幅提高對月球南極區域的通信覆蓋能力。三是節省衛星燃料，鵲橋二號可以用極少的燃料，維持在該軌道上長期駐留。

根據大陸國家航天局今年初消息，嫦娥六號計畫在今年上半年發射，其任務是要將月球背面自動採樣返回。