大陸通縮陰霾揮之不去 專家示警：當心低物價、低消費循環

大陸國家統計局昨（11）日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，較上月放緩0.6個百分點，遜於市場預期。3月生產者物價指數（PPI）年減2.8%，是去年11月以來最大降幅，且連續第18個月下降。專家指出，大陸通縮陰霾揮之不去，要著力避免形成「低物價、低消費」循環。

大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟指出，3月CPI年升幅回落是受到節後食品和出行服務價格回落影響。其中，食品價格降2.7%，降幅比前月擴大1.8個百分點，影響CPI降幅約0.52個百分點。PPI降幅略有擴大，主要是因隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足有關。

此前，大陸CPI於去年10月至今年1月出現「四連負」，分別年減0.2%、0.5%、0.3%和0.8%，引發外界對於通縮的關注，直到今年2月，大陸CPI才轉為上漲0.7%。不料在春節過後，3月CPI增幅就又驟降至0.1％。

香港經濟日報引述保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威分析指出，3月CPI走勢表明大陸仍面臨通縮風險，內需依然疲弱。如果沒有更具支持性的財政政策幫助，出口增長本身無法促進大陸宏觀經濟活動。美國CPI意外上升，大陸則下降，表明兩國貨幣政策立場可能繼續出現分歧，因此兩國的名義負利差可能會持續存在。

路透報導，經濟學人智庫高級經濟學家徐天辰認為，大陸產能過剩問題正在轉化為價格，這將阻礙中國人民銀行（大陸央行）刺激經濟的努力。還有分析師認為，人行面臨挑戰，因為更多的信貸流向生產而非消費，暴露了大陸經濟的結構性缺陷，並降低了貨幣政策工具的有效性。

對於下階段走勢，中新經緯引述機構分析稱，大陸物價或將溫和回升，維持低通膨格局。申萬宏源宏觀報告分析稱，在基數效應影響下，CPI在2024將呈現「倒U型」；財信國際經濟研究院宏觀策略報告稱，預計豬肉和原油對CPI的拖累作用減弱，服務業需求可望進一步修復，展望第2季CPI或將溫和回升至0.4%左右，但低通膨格局難改。

工業品價格方面，PPI已連續18個月負增長。此前，分析師多預計PPI將在今年上半年轉正，但不少分析師已將PPI轉正的時點推後。界面新聞引述銀河證券近期發布研報稱，工業有效需求不足，部分行業產能過剩的局面仍未得到有效緩解，汽車等行業價格戰仍在持續，且出口又受到美國聯準會降息推遲影響，因此推遲PPI轉正時間點至今年第4季。