大陸碳交易擬擴大範圍 鋼鐵、建材等行業有望納入

中國人民銀行（大陸央行）等七部門公告《關於進一步強化金融支持綠色低碳發展的指導意見》。其中提出，推進碳排放權交易市場建設，研究豐富與碳排放權掛鉤的金融產品及交易方式，逐步擴大適合大陸碳市場發展的交易主體範圍。機構認為，去年大陸碳交易呈現量價齊升態勢，而隨今年更多產業加入，大陸碳價平均值有望快速抬升。

新京報報導，大陸的碳排放主要集中在發電、鋼鐵、建材、有色、石化、化工、造紙、航空等重點行業，這八個行業占大陸二氧化碳排放的75%左右，除發電行業外，其他七個行業還沒納入全國碳市場。據悉，鋼鐵等行業納入大陸全國碳市場的初步方案已完成，有望成為大陸全國碳市場率先擴圍的行業。

據人行網站消息，上述指導意見明確主要目標為，未來五年國際領先的金融支持綠色低碳發展體系基本構建；到2035年金融支援綠色低碳發展的標準體系和政策支援體系更加成熟，資源配置、風險管理和市場定價功能得到更好發揮。

其中，指導意見要求，推動碳排放權交易市場建置，依碳市場相關政策法規與技術規範，進行碳排放權登記、交易、結算活動，加強碳排放核算、報告與核查。研究豐富與碳排放權掛鉤的金融產品及交易方式，逐漸擴大適合大陸碳市場發展的交易主體範圍。合理控制碳排放權配額發放總量，科學分配初始碳排放權配額。增強碳市場流動性，優化碳市場定價機制。

第一財經引述中信建投分析，預料今年大陸碳市場將由「兩年一履約」邁向「年度履約」，電力業配額計算方式或採用發電量替代供電量，因此基準值將出現大幅下調，但實際配額缺口率不會太大。今年，大陸碳市場價格平均值可望上升至人民幣70元／噸。

光大證券亦認為，去年大陸碳市交易呈現量價齊升的態勢，隨著今年更多產業的併入，大陸碳市價格可望快速抬升。