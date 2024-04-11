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通縮陰霾揮之不去 陸3月CPI僅微增0.1%
中國大陸通縮陰霾揮之不去。大陸國家統計局11日公布，3月消費者物價指數（CPI）年增0.1%，較上月放緩0.6個百分點，稍遜於預期。官方解讀稱，主要是受節後消費需求季節性回落、市場供應整體充足等因素影響，CPI較去年同期漲幅有所回落。另，3月生產者物價指數（PPI）比去年同期下降2.8%，降幅擴大0.1個百分點，符合預期。
據大陸國家統計局公布，3月大陸CPI年增0.1%。大陸國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀說，3月CPI主要受節後消費需求季節性回落、市場供應整體充足等因素影響，但扣除食品和能源價格的核心CPI年增0.6%，維持溫和上漲。
在此之前，大陸CPI於去年10月至今年1月，出現「4連負」，分別年減0.2%、0.5%、0.3%和0.8%，引發外界對於通縮的關注，直到今年2月，大陸CPI才轉為上漲0.7%。不料在春節過後，3月CPI增幅就又驟降至0.1％。
PPI方面，大陸官方數據顯示，3月PPI年減2.8%，降幅略有擴大，官方解讀稱，主要是因隨著節後工業生產恢復，工業品供應相對充足。
對於下階段走勢，陸媒中新經緯報導引述機構分析稱，大陸物價或將溫和回升，維持低通膨格局。
申萬宏源宏觀報告分析稱，在基數效應影響下，CPI在2024將呈現「倒U型」；財信國際經濟研究院宏觀策略報告稱，預計豬肉和原油對CPI的拖累作用減弱，服務業需求可望進一步修復，展望第二季CPI中樞將溫和回升至0.4%左右，但低通膨格局難改。
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