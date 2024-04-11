明基醫院在港申請 IPO

明基醫院近日已向港交所遞交IPO申請，其IPO資料顯示，明基醫院過去三年營收及獲利穩定成長。華爾街見聞報導，明基醫院目前擁有南京明基和蘇州明基兩家綜合性醫院，其母公司是台灣佳世達（2352）公司，目前佳世達持股明基醫院高達95%。

明基醫院營運表現亮麗，2021年至2023年營收分別為人民幣22.24億元、23.36億元和26.88億元，淨利潤分別為人民幣0.69億元、0.90億元和1.67億元。

此次IPO，明基醫院計畫將募集的資金用於擴建及升級現有醫院、尋求潛在的投資及併購機會等。

目前佳世達持有明基醫院95%的股份，佳世達核心產品為顯示器、投影機等，正在拓展大健康業務。而明基醫院正是負責佳世達大健康業務中的重要子公司。

對照目前正在衝刺港交所IPO的民營醫院樹蘭醫療管理股份有限公司，由於已獲大額的政府補助卻仍未獲利，2023年樹蘭醫療獲得的政府補助金額人民幣0.94億元，扣非後歸母淨虧損仍達到人民幣1.34億元。