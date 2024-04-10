惠譽下調信評至「負面」 大陸財政部：未能前瞻反映財政政策

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings），10日將大陸長期外幣發行人違約信評（Issuer Default Rating，IDR）從「穩定」調降至「負面」，並確認「A+」評級。惠譽是繼穆迪之後，另一家將大陸信評展望調整至「負面」的國際信評機構。

大陸財政部10日在官網發布，惠譽信評未有效前瞻反映「適度加力、提質增效」財政政策。

穆迪（Moody's）去年12月報告中，雖維持大陸主權債務信貸評級為「A1」，但信評展望從穩定降至負面。

香港電台報導，惠譽最新報告指出，負面展望是反映大陸公共財政風險愈來愈多，大陸政府雖目標從依賴地產發展轉向更可持續的增長模式，但財政赤字、政府債務增加正侵蝕財政緩衝區。

惠譽認為，大陸政府未來幾年必須持續以財政政策支持增長，讓債務未來數年維持上升趨勢，潛在的負債風險也可能上升。同時，較低的經濟增長率也加深了管理高槓桿經濟的挑戰。

澎湃新聞報導，在惠譽公布信評決定的同時，大陸財政部隨即在官網發布新聞稿指出，前期與惠譽信評團隊進行了大量深入溝通，報告也部分反映了中方的看法。

大陸財政部進一步表示，從結果來看，惠譽主權信評等方法論的指標體系，未能有效前瞻性反映財政政策「適度加力、提質增效」對推動經濟成長、進而穩定宏觀槓桿率的正面作用。

大陸財政部提到，2024年安排全大陸財政赤字人民幣4.06兆元，較上年年初預算增加人民幣1,800億元，預期赤字率3%，安排是適度和合理，有利於經濟穩健增長，也能較好控制政府負債率，為因應未來可能出現的風險挑戰預留政策空間。

地方債務方面，大陸財政部表示，會在地方政府債務限額空間內，安排一定規模的再融資政府債券，支持地方特別是高風險地區化解融資平台隱性債務和清理政府拖欠企業帳款等，緩釋到期債務集中償還壓力，降低利息支出負擔。

香港經濟日報報導，大陸政府雖預期今年GDP增長約5%，但惠譽認為大陸今年GDP增長僅達4.5%，反映房地產弱勢未改、居民消費受負面財富效應和收入增長放慢而表現不濟，但財政刺激和外部需求改善，已抵銷部分不利影響。

惠譽報告還提到，若計入基建和官方預算案外的財政措施，大陸2023年財政赤字率為5.8%，今年將升至7.1%，是繼2020年的8.6%最高，也明顯高於官方所訂的赤字率目標。

惠譽指出，較大陸評級低一級的「A級」經濟體，財政赤字中位數為3.0%，而大陸在2015年至2019年的財政赤字大約為3.1%。

另外，惠譽還提到，大陸一般政府債務（地方和中央明確債務）佔GDP比率，將由2023年的56.1%增至今年的61.3%，同樣高於「A級」經濟體中位數54%，較2019年的38.5%明顯惡化。

2024年債務佔收入比率更達234%，遠高於A級經濟體的中位數145%。

惠譽稱，自2018年減稅措施、佔地方政府收入2至3成的地產收益前景不明朗，大陸收入基礎正受侵蝕。隨地方政府難從土地取得收入，中央政府財政負擔正在加重，今年中央將連續兩年發行人民幣1兆元特別國債，相當於GDP 0.8%。