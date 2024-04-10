聽新聞
test
0:00 / 0:00
金門胡姓士官滯陸逾3周 國台辦：為家屬探望提供協助
金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，至今仍遭滯留。針對何時能完成調查程序送返人員，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日再度回應「相關情況仍在核實了解中」，但針對家屬赴陸探望需求，將提供相關協助。
大陸國台辦10日上午召開例行記者會，面對台媒關切胡姓士官仍未送返金門，朱鳳蓮表示，關於金門獲救人員，「相關情況仍在核實了解中」。她進一步指出，有台灣民意代表表示，希望陪同家屬探望胡姓獲救人員，「我們將提供相關協助」。
25歲陸軍胡姓士官與40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到泉州圍頭海域被大陸海警尋獲，吳姓釣客23日已返金。
國台辦上月22日發布新聞稿，指胡姓男子是現役軍人，未如實說明身分，且「編造虛假職業訊息有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。國台辦發言人陳斌華27日再度表示，有關部門正在進一步核實瞭解相關情況，待情況核實後會對相關人員作出妥善的處理。
金門縣立委陳玉珍上月25日表示，大陸方面初步同意她和家屬可以前往探視，並強調這是大陸釋出善意的表現，並非「人質外交」手段。
另外，2月14日陸船翻覆事件迄今已57天，後續談判與調查陷入停滯。針對兩岸目前的談判進度，以及在哪個環節卡關，朱鳳蓮表示，「民進黨當局」出爾反爾，推卸責任，為善後協商設置障礙，仍未拿出解決問題的誠意。
朱鳳蓮重申，台灣有關面向只有正視問題，滿足家屬要求真相、道歉、究責、賠償等合理訴求，事件才能妥善解決。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言