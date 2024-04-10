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金門胡姓士官滯陸逾3周 國台辦：為家屬探望提供協助

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，至今仍遭滯留，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日再度表示，「相關情況仍在核實了解中」，但針對家屬赴陸探望需求，將提供相關協助。（記者廖士鋒／攝影）
金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，至今仍遭滯留，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日再度表示，「相關情況仍在核實了解中」，但針對家屬赴陸探望需求，將提供相關協助。（記者廖士鋒／攝影）

金門胡姓士官上月17日出海釣魚迷航被大陸海警尋獲，至今仍遭滯留。針對何時能完成調查程序送返人員，大陸國台辦發言人朱鳳蓮10日再度回應「相關情況仍在核實了解中」，但針對家屬赴陸探望需求，將提供相關協助。

大陸國台辦10日上午召開例行記者會，面對台媒關切胡姓士官仍未送返金門，朱鳳蓮表示，關於金門獲救人員，「相關情況仍在核實了解中」。她進一步指出，有台灣民意代表表示，希望陪同家屬探望胡姓獲救人員，「我們將提供相關協助」。

25歲陸軍胡姓士官與40歲吳姓釣客17日乘波特船出海釣魚失聯，漂到泉州圍頭海域被大陸海警尋獲，吳姓釣客23日已返金。

國台辦上月22日發布新聞稿，指胡姓男子是現役軍人，未如實說明身分，且「編造虛假職業訊息有意隱瞞」，有關部門需進一步核實了解相關情況。國台辦發言人陳斌華27日再度表示，有關部門正在進一步核實瞭解相關情況，待情況核實後會對相關人員作出妥善的處理。

金門縣立委陳玉珍上月25日表示，大陸方面初步同意她和家屬可以前往探視，並強調這是大陸釋出善意的表現，並非「人質外交」手段。

另外，2月14日陸船翻覆事件迄今已57天，後續談判與調查陷入停滯。針對兩岸目前的談判進度，以及在哪個環節卡關，朱鳳蓮表示，「民進黨當局」出爾反爾，推卸責任，為善後協商設置障礙，仍未拿出解決問題的誠意。

朱鳳蓮重申，台灣有關面向只有正視問題，滿足家屬要求真相、道歉、究責、賠償等合理訴求，事件才能妥善解決。

國台辦 朱鳳蓮 金門 陳玉珍

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