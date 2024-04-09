快訊

搶息買盤太踴躍 這檔ETF實施初級市場申購控管

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品。（取自證券時報官網）
寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品。（取自證券時報官網）

寧德時代9日發表儲能新產品─天恒儲能系統，可實現5年容量0衰減，5年功率0衰減，並可大規模量產交付，是全球長壽命鋰電池的一個新里程碑。

證券時報報導，寧德時代表示，天恒標準20尺貨櫃儲能系統，達到了6.25兆瓦時10級的高能量，單位面積能量密度提升30%，占地面積減少20%，達到6兆瓦時級別儲能系統的全球第一。

寧德時代表示，以領先的研發技術和極限製造能力，成功地解決了零衰減電池中鋰金屬高度活性的難題，有效遏制了氧化反應引發的熱失控現象，實現大規模量產5年零衰減系統。

目前市場上各大廠商在電芯容量上競相追逐，電芯容量的提升帶來單倉更高的能量密度，而電芯容量越來越大，也對儲能系統的安全性提出了更高的挑戰。

從技術層面看， 寧德時代天恒搭載的儲能專用長壽命電芯l系列產品，把磷酸鐵鋰電芯的能量密度拉高到430瓦時每升。同時，在結構安全與內部電化學反應安全進行重點突破，通過自我調整控制技術實現應用與耐用安全，確保熱失控，溫升水準可控。天恒儲能系統電芯單體失效率做到了行業領先的PPB等級。

在技術儲備方面，寧德時代早在2016年就啟動了長壽命零衰減技術的研發，並在2020年成功研發3年零衰減的超長壽命電池，是業內首款壽命達到12000次以上的磷酸鐵鋰電池。專案投運三年以來始終保持額定容量，年利用率維持98%以上。

業內人士認為，此次寧德時代的天恒達到了首5年容量0衰減，以及首5年功率零衰減，是全球長壽命鋰電池的一個里程碑。

失控 寧德時代

延伸閱讀

實驗室又現火災 台南大學鋰電池實驗室今晚失火 疑電烤爐起火燃燒

德誼數位iPhone電池舊換新720元起 這5代用戶快登記

《儲能產業專題2-2》拚電芯龍頭 長庚國際：接軌儲能、電動車

《儲能產業專題2-1》儲能產業商機大 我國搶進電池新藍海

相關新聞

這檔港股15分鐘暴跌99％ 百億市值瞬間灰飛煙滅

港股天瑞水泥在9日收盤前最後15分鐘暴跌99.04%，總市值由超港幣140億元蒸發至僅剩港幣1.4億元，如此放量閃崩受到...

華為黑科技亮相 人臉識別鎖新品上市「加強AI功能」

華為又有黑科技亮相，華為智慧門鎖系列9日推出新款人臉識別鎖—華為智慧門鎖 Plus。這也是華為智慧門鎖系列繼2022年上...

寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品

寧德時代9日發表儲能新產品─天恒儲能系統，可實現5年容量0衰減，5年功率0衰減，並可大規模量產交付，是全球長壽命鋰電池的...

搶小米汽車鋒頭？華為智界S7汽車將改款上市 4月11日亮相

華為公司9日宣布將在4月11日舉行春季溝通會，其海報顯示智界S7汽車及華為筆電Mate Book將會亮相。尤其智界S7被...

股價閃崩99%！ 中國天瑞水泥單日市值蒸發597億元、主因不明

中國天瑞水泥今天下午在港股收盤前15分鐘突然爆量閃崩，股價暴跌99%，單日市值蒸發港幣145.48億元（約新台幣597億...

振興房企爛尾樓 中國大陸多家銀行不良貸款年增近3成

中國政府1月推動專案融資白名單，銀行將給予符合條件房地產項目融資支持。但據日本經濟新聞分析，從香港上市的中國27家銀行財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。