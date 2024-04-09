寧德時代發表全球首款5年零衰減鋰電池儲能產品

寧德時代9日發表儲能新產品─天恒儲能系統，可實現5年容量0衰減，5年功率0衰減，並可大規模量產交付，是全球長壽命鋰電池的一個新里程碑。

證券時報報導，寧德時代表示，天恒標準20尺貨櫃儲能系統，達到了6.25兆瓦時10級的高能量，單位面積能量密度提升30%，占地面積減少20%，達到6兆瓦時級別儲能系統的全球第一。

寧德時代表示，以領先的研發技術和極限製造能力，成功地解決了零衰減電池中鋰金屬高度活性的難題，有效遏制了氧化反應引發的熱失控現象，實現大規模量產5年零衰減系統。

目前市場上各大廠商在電芯容量上競相追逐，電芯容量的提升帶來單倉更高的能量密度，而電芯容量越來越大，也對儲能系統的安全性提出了更高的挑戰。

從技術層面看， 寧德時代天恒搭載的儲能專用長壽命電芯l系列產品，把磷酸鐵鋰電芯的能量密度拉高到430瓦時每升。同時，在結構安全與內部電化學反應安全進行重點突破，通過自我調整控制技術實現應用與耐用安全，確保熱失控，溫升水準可控。天恒儲能系統電芯單體失效率做到了行業領先的PPB等級。

在技術儲備方面，寧德時代早在2016年就啟動了長壽命零衰減技術的研發，並在2020年成功研發3年零衰減的超長壽命電池，是業內首款壽命達到12000次以上的磷酸鐵鋰電池。專案投運三年以來始終保持額定容量，年利用率維持98%以上。

業內人士認為，此次寧德時代的天恒達到了首5年容量0衰減，以及首5年功率零衰減，是全球長壽命鋰電池的一個里程碑。