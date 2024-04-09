阿里雲海外13據點降價

繼3月在大陸全線降價後，阿里雲這回把價格戰打到海外。阿里雲昨（8）日宣布，海外雲端市場全線降價，覆蓋全球13個地域節點部署的核心雲產品及500多個產品規格，平均降幅23%，最高降幅達59%。

阿里雲表示，本次海外降價措施涉及運算、儲存、網路、資料庫、大數據五大類主營產品。雲端伺服器ECS最高降30%，區塊儲存EBS最高降幅59%，大數據產品最高降幅達50%，物件儲存OSS新增500GB的新舊同享折扣，價格從63美元降至16.99美元，雲端資料傳輸CDT公網流量免費額度從20GB／月升至200GB／月，雲端資料庫RDS最高降幅達50%。

每日經濟新聞報導，相較一個月前的降價，此次價格調整主要針對海外市場，而降價的13個地點則包括香港、馬來西亞、印尼、新加坡、菲律賓、日本、南韓、泰國、美國東岸、美國西岸、德國、英國、阿聯酋。

此次降價後，阿里雲海外雲產品價格全面低於其他國際主流雲端廠商。

除降價之外，阿里雲針對海外市場推出一系列新產品及生態獎勵政策，加速海外市場拓展。其中，新產品主要針對AI訓練及應用開發，例如PAI靈駿智算服務、大模型託管服務。生態激勵政策提高合作夥伴佣金率，並加大投入建立在地化服務體系。據悉，2022年阿里雲市場占有率居全球第三、亞太第一。

阿里雲智慧國際事業部總裁袁千稱，全球正處在由傳統運算轉型為AI運算轉型的關鍵時刻，大多數AI運算將在公有雲平台上進行，阿里雲透過釋放規模和技術紅利，續降雲端運算成本，並推動從底層算力至AI平台再到模型服務的全端技術創新。