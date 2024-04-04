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以舊換新陸人行金監局祭殺手鐧 民眾可100%銀行貸款買新車

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
人行及金監總局發布文件，民眾可100%銀行貸款買車。（中新社）
人行及金監總局發布文件，民眾可100%銀行貸款買車。（中新社）

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為推動大陸汽車「以舊換新」，大陸央行中國人民銀行及國家金融監督管理總局祭出殺手鐧，昨天聯合印發《關於調整汽車貸款有關政策的通知》，撤銷了原規定的汽車消費貸款額度比例限制，如果銀行認定條件允許，大陸民眾將可以100%全部用銀行的貸款，買下一輛全新汽車。

中國人民銀行、國家金融監督管理總局的這一《通知》下達給中國人民銀行的上海總部以及各省市、自治區的分行；各國有商業銀行及各股份制商業銀行。其中開宗明義提到，「為落實黨中央、國務院決策部署，加大汽車消費金融支持力度，推動汽車以舊換新，穩定和擴大汽車消費」，就汽車貸款政策相關事項通知如下。

而其第一條就明文規定，自用傳統動力汽車、自用新能源汽車貸款最高發放比例由金融機構自主決定。商用傳統動力汽車貸款最高發放比例為70%，商用新能源汽車貸款最高發放比例為75%；二手車貸款最高發放比例為70%。

大陸《每日經濟新聞》報導，根據《通知》內容，原施行的前一份《關於調整汽車貸款有關政策的通知》同時廢止。而新舊《通知》相互比較後發現，商用傳統動力汽車、商用新能源汽車、二手車貸款的最高發放比例維持不變，但自用傳統動力汽車、自用新能源汽車80%和85%的貸款最高發放比例限制，已被取消。

《通知》第三條並規定，各金融機構在依法合規、風險可控前提下，結合本機構汽車貸款投放政策、風險防控等因素，依借款人信用狀況、還款能力等，合理確定汽車貸款具體發放比例、期限和利率

報導稱，這被外界解讀為今後貸款金額可按所購汽車價格全額發放，貸款比例最高可達100%。

報導稱，中國汽車流通協會專家委員會成員顏景輝向記者表示。「《通知》是從金融層面支持汽車消費，加速放開條條框框，對『以舊換新』『汽車下鄉』等擴大汽車消費的措施都將起到推動作用。」國泰大搜車融資租賃公司總經理陳偉認為，透過降低購車門檻和優化保險費用，能有效地激發消費者的購車熱情，推動汽車市場的繁榮，同時也帶動相關產業的發展，促進良性的經濟循環，對於提升消費水準、促進經濟成長都具有正面意義。

今年2月23日，大陸國家主席、中共中央財經委員會主任習近平主持召開中央財經委員會會議時，發表重要演說強調，加速產品更新換代是推動高品質發展的重要舉措，要鼓勵引導新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新。3月初舉行的全國人大期間，第三場「部長通道」集中採訪活動中，國大陸家金融監督管理總局局長李雲澤曾表示，正在研究降低乘用車貸款首付比，同時進一步優化新能源車險的定價機制，助力汽車走進千家萬戶。

報導稱，中國汽車流通協會副秘書長郎學紅表示，中國汽車保有量超過3億，目前傳統燃油車的普遍換車週期在6年至8年，新能源換車週期3年至5年，預測今年乘用車市場消費增量將有40%來自以舊換新，以去年2600萬輛的乘用車銷量計算，今年約有1000萬輛乘用車將來自以舊換新。

中國人民銀行 風險

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