人行貨幣政策委員會：發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能

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中國人民銀行貨幣政策委員會召開第1季例會指出，大陸經濟仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰，需精準有效執行穩健的貨幣政策，更著重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，並著力擴大內需、提振信心。

中國人民銀行網站3日公布，人行貨幣政策委員會在3月29日召開今年第1季例會。會議認為，要保持流動性合理充裕，保持社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水準預期目標相符。促進物價溫和回升，保持物價在合理水準。完善市場化利率形成和傳導機制，充實貨幣政策工具箱，發揮央行政策利率引導作用，釋放貸款市場報價利率改革和存款利率市場化調整機制效能，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。

而在金融及營商方面，會議指出，要深化金融供給面結構性改革，建構金融有效支持實體經濟的體制機制。引導大銀行發揮金融服務實體經濟主力軍作用，推動中小銀行聚焦主責主業，支持銀行補充資本，共同維護金融市場的穩定發展。繼續加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，推動加快發展新質生產力。加大對大規模設備更新和消費品以舊換新的金融支持。

會議還表示，要落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施；持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。要在暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率。深化匯率市場化改革，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，綜合施策、校正背離、穩定預期，堅決對順周期行為予以糾偏，堅決防範匯率超調風險，防止形成單邊一致性預期並自我強化，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

此外，會議提到，落實好加大力度支持科技型企業融資行動方案，引導金融機構增加有市場需求的製造業中長期貸款。堅持「兩個毫不動搖」，持續做好支持民營經濟發展壯大的金融服務。

而在房地產方面，要因城施策精準實施差別化住房信貸政策，更好支持剛性和改善性住房需求，一視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，促進房地產市場平穩健康發展。加大對「市場+保障」的住房供應體系的金融支持力度，著 力構建房地產發展新模式。落實促進平台經濟健康發展的金融政策措施。確實推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

人行認為，中國經濟運作延續回升向好態勢，高品質發展紮實推進，但「仍面臨有效需求不足、社會預期偏弱等挑戰」。需精準有效執行穩健的貨幣政策，更著重做好逆周期調節，更好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，並著力擴大內需、提振信心，推動經濟良性循環。