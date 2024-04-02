港澳台僑人士 「接棒」投資上海

2024上海全球投資促進大會「相聚上海滬鏈世界」港澳台僑投資上海推介會29日在滬舉辦，旨在精準對接港澳台僑人士投資需求，為港澳台同胞、海外僑胞搭建來滬投資興業的平台，在滬港澳台僑企業、市歐美同學會會員企業代表、海外商協會等組織代表200餘人參會。

中新社報導，上海是深度鏈接全球的門戶，更是海內外投資興業的熱土。在改革開放初期，港澳台僑人士率先來滬投資設廠，為吸引外資發揮了示範作用。

作為上海改革開放事業的親歷者和見證者，僑資企業在上海的投資規模，從20世紀90年代初的3.16億元（人民幣，下同）發展到目前，累計近1500億元。港澳資金在上海利用外資總額已超過60%，投資領域從傳統製造業發展到今天，涉及高端裝備、生物醫藥、信息產業、金融行業、文化創意等各領域。

來自香港的匯勤集團董事長兼行政總裁江山，由於家族影響和個人情懷，選擇接棒來上海創業。江山說，投資機構最重視的就是同行的互動、人才的集聚、豐富的科研資源以及優質的產業技術，上海匯聚了眾多行業龍頭企業，擁有完善的產業鏈條，滿足了上述所有條件。