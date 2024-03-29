有擔當或作秀？陸萬科高層勒緊褲帶 自願砍薪月領4.4萬拚還債

大陸大型地產商萬科集團29日召開2023年度業績說明會，萬科董事會主席郁亮宣布，萬科堅決不躺平，目標未來兩年要削債1,000億人民幣（約台幣4,430億元），因此今年打破31年來慣例不分紅，是要為此創造條件。此外，有8名高層自願放棄年度獎金，郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍等更自砍薪水，領取月薪稅前1萬元人民幣（約台幣4.4萬元），對比先前高峰千萬年薪，可謂勒緊褲帶，卻也引起展現擔當或是作秀的討論。

上海第一財經報導，在不少房地產上市公司虧損的背景下，身為產業「前段班」的萬科也沒能倖免。萬科2023年度業績公告顯示，2023年萬科營收4,657.4億元（人民幣，下同），較去年同期下降7.6%；歸屬於上市公司股東的淨利121.6億元，年減46.4%。

在利潤大減的情況下，萬科管理層選擇集體降薪。包含在萬科全職工作的8位董事、監事、高級管理人員自願放棄2023年度獎金。至此，萬科管理階層2023年度稅前報酬總額合計降至916萬元，比2022年的3,466萬元大幅減少73.6%。

另外，自業績公告之日28日起，萬科董事會主席郁亮、總裁祝九勝、監事會主席解凍「自願領取月薪稅前1萬元」。

值得注意的是，這已不是萬科管理階層首次降薪。據報導，2021年萬科歸屬母公司的淨利從415億元降至225億元，降幅46%，萬科面臨上市30年來第三次利潤下滑，郁亮當年自願放棄其2021年度全部獎金，當年領取稅前薪資154.7萬元。2023年，郁亮領取的薪資已再度下降至127萬元。

而對比過去薪資，根據wind平台數據，郁亮2014年至2016年任職萬科總裁期間，每年的稅前報酬約980萬元；自2017年任萬科董事長以來，2017年至2020年四年間，郁亮每年在萬科取得的年度稅前報酬均高於1,100萬元，2018年獲得的報酬最高，為1,253萬元（約新台幣5,548萬元）。且稅前報酬不包括公司分紅。