傳碧桂園已作假設清算分析 股價跌到史上最低

大陸房企碧桂園深陷債務違約風險，至今危機仍未消除，且持續面臨壓力，此前更遭到建滔集團子公司提出清盤（清算）呈請。近日，有消息指出，碧桂園已聘請美國老牌風險諮詢公司德安華（Kroll）針對今年5月中進行的清盤聆訊進行清盤分析。受消息影響，碧桂園午後跌幅擴大，收報0.48港元，跌幅7.69%，並來到史上新低價。

路透引述消息人士報導指，預計德安華將會對碧桂園進行獨立的業務審查，然後再預測清盤情況下債權人的回收率。有法律專家表示，在債務重組案件中，公司必須進行獨立的清盤分析，以評估債權人在債務重組計畫以及清盤聆訊中的潛在回收率是多少。

陸媒引述碧桂園回應稱，聘請獨立第三方進行假設清算分析與公司實質清盤並無直接關係。

碧桂園表示，該分析是重組過程中提交法院的必要資料之一，在近年行業債務重組案例中十分常見。該資料旨在向債權人及法院表明對於所有利益相關方來說重組將更有利，旨在通過專業及具有公信力的機構，向債權人、法院等利益相關方，模擬公司在清盤情景下的債權回報率，幫助其未來在審視公司重組方案時，能夠做出更好的理性判斷，也是公司遵循公平公正的市場化原則，推進重組方案的重要工作之一。

在債務重組上，碧桂園於今年初時已公布委聘畢馬威（KPMG）中國擔任境外債務重組的主要財務顧問。有消息表示，分別由債券持有人及銀行組成的兩大債權團體，正與畢馬威進行談判。

碧桂園在去（2023）年10月未能按時支付一筆帳款後，造成境外110億美元的債務違約。起初，碧桂園是請會計事務所KPMG及律師事務所Sidley Austin為顧問，檢視碧桂園資金結構與流動性，為其打造解決方案。

而碧桂園債權人目前分為兩個主要團體，一是由公司債所組成的，另則是與銀行業者相關。兩大債權人團體，據悉從1月迄今，一直都在跟KPMG商談債務重建的問題。

對此，知情人士稱，德安華在碧桂園的此次清算案中應扮演不同角色，德安華的工作目前仍在早期階段，可能還需時數月債權人才可以看到分析的結果。

此前，碧桂園於2月底發公告指，被香港上市公司建滔集團旗下Ever Credit Limited提出清盤呈請，因涉及本金約港幣16億元未支付定期貸款及應計利息首次聆訊定在5月17日。