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小米汽車28日晚上7點上市 雷軍：蘋果汽車要高毛利不容易

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
位於北京市東方廣場的小米汽車旗艦店正式開業，該店是小米汽車的全國首家直營店。多輛不同顔色和配置的小米SU7純電動轎車在店內亮相展示。（中新社）
位於北京市東方廣場的小米汽車旗艦店正式開業，該店是小米汽車的全國首家直營店。多輛不同顔色和配置的小米SU7純電動轎車在店內亮相展示。（中新社）

小米汽車官方微博25日宣布，小米汽車將於3月28日（周四）晚上7點正式上市。

小米創辦人、董事長兼CEO雷軍在微博上說：「三年前小米官宣造車發佈會上，我說，這是我人生最後一次創業，我願意押上我全部的聲譽，為小米汽車而戰。過去的三年裏，我每天都戰戰兢兢，經歷著各色各樣的困難與挑戰。但我的內心一直有一個聲音：向前！這是小米汽車邁出的第一步，也是我人生最後一戰的開篇。」

雷軍發微博回應小米SU7為何遲遲不公布價格。雷軍表示，整個汽車行業新車發布周期都比較長，從第一次發布到正式上市，長達半年。價錢，都是在產品正式發布會上公佈的。小米SU7從技術發布到產品上市，只有3個月。計畫在28日發布會上公布價格。

此外，雷軍在微博再次回應「如何看待蘋果終止造車」。雷軍表示，過去20多天，這個問題被問了上百遍，如果是我，絕對不會這麼做。

雷軍表示，造車挺特別特別不容易，他也能理解庫克的決策，堅持造車還是相當難，而且造車要賺錢的話就更不容易了，蘋果的策略總是希望做高毛利的產品，他覺得這一點在汽車行業很難達到。

小米汽車官方微博稱，小米汽車將會在3月28日正式上市，並且在全國29城，59家店同步開啟預約，上市即交付，交付即上量。

雷軍在其微博上透露第二批開放運營的小米汽車交付中心城市，目前整理出來的備選名單包括：江蘇南通、江蘇常州、山東濟南、廣東珠海、廣西南寧、河南洛陽、浙江金華、河北保定、安徽蕪湖、貴州貴陽、吉林長春、黑龍江哈爾濱、福建泉州、甘肅蘭州、內蒙古呼和浩特、新疆烏魯木齊、寧夏銀川、青海西寧、湖北仙桃以及西藏拉薩。

小米SU7純電動轎車在店內亮相展示。（中新社）
小米SU7純電動轎車在店內亮相展示。（中新社）

小米汽車 雷軍

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