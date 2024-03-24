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過去一年「防風險中滾石上山」 陸發改委：加速取消製造業外資准入限制

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸國家發改委主任鄭柵潔表示，中國將在工業、交通等七大領域推動設備更新，預計將形成年規模逾22兆元的龐大市場。（路透）
大陸國家發改委主任鄭柵潔表示，中國將在工業、交通等七大領域推動設備更新，預計將形成年規模逾22兆元的龐大市場。（路透）

中國發展高層論壇2024年年會24日在北京登場，大陸國家發改委主任鄭柵潔在會上表示，接下來將在工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等七大領域推動設備更新，預計將形成年規模人民幣5兆元（約合新台幣22.1兆元）以上的龐大市場。他並指出，中國正在落實加快發布新版外商投資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，擴大數位產品等市場的准入。

據新華社報導，中國發展高層論壇2024年年會於24至25日召開，鄭柵潔出席年會並發表演講稱，過去一年，中國經濟在穩健成長、調結構、增動能，「防風險中滾石上山、爬坡過坎」，呈現出增速回升、結構趨優等特點，經濟結構調整跨出新步伐，經濟動能培育取得新突破。隨宏觀政策持續發力顯效，「有信心、有能力、有條件、有底氣實現經濟社會發展主要預期目標。」

鄭柵潔表示，中國將展開汽車、家電、家居等耐用消費品更新換代，有望釋放人民幣萬億規模的市場潛力；推動能耗雙控向碳排放雙控轉變，2030年前每年至少需要新增投資人民幣2兆元以上。中外企業都可以從中分享紅利，贏得發展新增量新優勢。

他認為，中國創新創造巨大商機。中國正在推動深層改革、高水準開放和全方位創新，加速建構以先進製造業為支撐的現代化產業體系，推動新舊動能加速轉換，新的市場需求、新的投資機會、新的合作項目將大量湧現，為各類企業在中國實現互利共贏、共同發展提供廣闊空間。

在對外開放方面，鄭柵潔表示，中國正在加快落實推出2024年版的外商投資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入的限制措施，繼續支持一批重大的外資項目建設，強化項目的要素保障，擴大數位產品等市場的准入，大力推動數據開發、開放和流通的使用。

中共 北京 外資 投資人

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