今年對多數國家充滿挑戰 IMF總裁向陸喊話：可通過市場化改革加速經濟增長

2024年中國發展高層論壇24日於北京登場，國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，雖然生產力低成長和人口老化將抑制中國的經濟成長，但同時也存在機會。她預測，通過一系列的全面市場化改革，中國經濟增長將大大超越現有速度。

據澎湃新聞報導，喬治艾娃稱，對全球來說，未來一年需要謹慎調整貨幣和財政政策，以確保經濟軟著陸，在維持穩健成長的同時，降低通膨。許多國家的中央銀行都面臨著根據數據決定何時降息以及降息幅度的艱鉅任務，由於各國通貨膨脹和經濟增長的步伐不盡相同，各國央行不能照搬其他國家的做法。與此同時，對於大多數國家的財政部門來說，今年也將是充滿挑戰的一年。

喬治艾娃提到，IMF預計今明兩年全球的經濟成長仍將超過3%。雖然許多國家的通膨率仍然高於目標，但IMF認為通膨率將持續下降。亞洲的通膨率沒有像其他地區那樣大幅上升，而且下降的速度很快，因此亞洲的利率沒有大幅上升。

「從中期來看，我們預期全球經濟成長將在3%左右，從歷史上來看，這是比較疲弱的一個數據，因為在疫情之前的十年之間，年平均成長率為3.8%。低生產力成長和高債務水準給所有國家帶來挑戰，尤其是新興經濟體和發展中經濟體，地緣政治局勢緊張等也影響了貿易和資本流動，而貿易和資本流動在過去幾十年間一直是經濟成長的重要引擎。」

此外，喬治艾娃表示，2023年中國經濟在疫情後強勁反彈增長率超過5%。中期來看，中國將繼續成為全球經濟成長的重要貢獻者，雖然生產力低成長和人口老化將抑制經濟成長，但同時也存在機會。IMF分析，未來15年間這一額外的增長，將使實體經濟上升20%，以今日的價格計算，這就相當於給中國經濟擴增3.5兆美元。

喬治艾娃強調，一切都要從穩健的宏觀經濟基本面開始。中國近幾十年來令人印象深刻的成長舉世矚目，但也面對最迫切的挑戰，這些挑戰有近期的，也有中長期的：要讓房地產產業朝向更永續的方向轉型，以及降低地方政府的債務風險。她認為，如果想要順利過渡到高品質成長的新時代，應對這些挑戰至關重要。

喬治艾娃提到，採取果斷措施減少未完工住房存量，為房地產行業基於市場的修正提供更大空間，可以加快解決當前房地產行業存在的問題，並且提振消費者和投資者的信心。她又稱，中國還需要更多地依靠國內消費。中國可以通過提高收入、增強家庭消費能力、以及以財政上負責的方式擴大包括養老金制度在內的社會安全制度來實現這一目標。

另外，除大陸國務院總理李強等中國官員及喬治艾娃，出席同場論壇的還包括蘋果公司執行長庫克、沙烏地阿美石油公司總裁兼執行長納瑟（Amin H. Nasser）、 埃克森美孚石油公司（Exxon Mobil）執行長伍茲（Darren Woods）等外國企業高層與會參加。據中新社報導，庫克此前曾稱，很高興再次來到中國，「未來將會繼續投資中國市場」。