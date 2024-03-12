中歐班列 1-2月運量增加

中國國家鐵路集團有限公司表示，今年1月至2月，中歐班列累計開行2928列，發送貨物31.7萬標箱，同比分別增長9%、10%。截至今年2月底，中歐班列國內出發城市達120個，通達歐洲25個國家219個城市。

國鐵集團貨運部負責人介紹，今年以來，在加強中歐班列通道建設方面，國鐵集團探索開行經西安、重慶、義烏等至格魯吉亞波季、阿塞拜疆巴庫、土耳其伊斯坦布爾的南通道中歐（亞）班列，今年以來累計開行18列，進一步完善「暢通高效、海陸互聯、多項延伸」通道網絡格局。

在加強中歐班列運輸組織方面，國鐵集團統籌調配機車、車輛、線路、場站資源，提升口岸通關能力和效率，西（阿拉山口、霍爾果斯）、中（二連）、東通道（滿洲裡、綏芬河、同江北）運量同比分別增長9%、19%、4%。春節假期，中歐班列不打烊，日均開行53列，同比增長10%。

提升中歐班列服務品質方面，國鐵集團強化中歐班列運行全程盯控，確保安全通暢。全程時刻表中歐班列穩定開行，今年以來累計開行45列，境內外運輸時效得到可靠保障。中歐班列門戶網站高效運行，為全球客戶提供7×24小時多語種服務。