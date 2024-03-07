槓上蘋果iPhone 16！華為Mate 70於9月發表 傳將採最新5G+技術

去年一砲而紅的華為Mate 60 Pro將推出新一代產品，華為Mate70系列將於9月正式發表，並直接槓上蘋果iPhone 16，據傳華為Mate 70將採用5G+技術，並且備貨量將大增50%，以降低去年開賣後嚴重缺貨的問題。

據知名數位博主「智慧皮卡丘」透露，如果快的話，華為Mate70系列有望採用華為最新的5G+技術，雖然尚不確定是否為5.5G，但仍讓人充滿期待。

在2024年世界移動通信大會（MWC24）期間，華為發表全球首個5.5G智慧核心網解決方案。據悉，5.5G在下行和上行傳輸速率上對比5G有望提升10倍，網路接入速率達到10Gbps（10G比特每秒，換算成下載速率為每秒 1.25G），同時保障毫秒級時延。這意味著，如果華為Mate70系列有幸採用這一前沿的5.5G技術，用戶將享受到前所未有的超高速網路體驗。

備貨情況方面，有博主透露，從供應鏈調整至晶片儲備來看，Mate70系列的備貨量相比Mate60系列預計會有顯著增長，大約提升40%～50%。這意味著相較於Mate60系列的供應緊張情況，Mate70系列的市場供應壓力將大為緩解。然而，值得注意的是，儘管備貨量有所提升，但在初期的一個月內，消費者可能仍需通過搶購的方式才能購買到Mate70系列。

此外，華為Mate70系列在硬體設定上也有著令人矚目的提升。據可靠消息，該系列將引入先進的混合鏡頭系統，並搭載新一代的1英吋大底感測器，配備大光圈等尖端技術，預計將在影像處理能力上實現質的飛躍。更令人期待的是，全系機型預計將採用四微曲屏設計，可望再掀起一波銷售熱潮。