漁船案談判破局後...泉州市長首度表態「極其憤慨」

金門漁船案談判破局，大陸代表已經離開，後續產生的效應備受關注，對此，大陸福建泉州市長蔡戰勝在北京受訪時，再度對台灣的做法表示「極其憤慨」。

大陸全國人大已經開議，6日下午在國二招賓館舉辦福建省代表團會議，會上福建省委書記周祖翼宣布，到場採訪媒體有73家、105人，除大陸境內涉台媒體外，多家台灣媒體、香港媒體與日本媒體，都高度關注金門漁船案。

以人大代表身分出席的蔡戰勝，在會前面對媒體詢問，並不願意回答，只表示之後會說，經過3個小時的團組會議，蔡戰勝離場時終於向等待已久的媒體表示意見。

面對蜂擁而上的記者，他以極其緩慢的語速指出，「我們一直秉持兩岸一家親的理念，我們在沿海多地設置多個設施，服務於海峽兩岸的漁民方便，特別是在沿海多地設置方便於台灣漁民的避風、供給、應急等設施」。

他強調，「反觀是台灣當局，以各種理由對大陸漁船進行暴力，無視大陸漁民的生命財產安全，我們對此行其行徑表示極其憤慨」。

語罷蔡戰勝就在現場維安人員強力護送下搭梯離去，並未回應現場媒體其他問題。蔡戰勝是泉州市長，赴金門談判的陸方人員，則是以泉州市紅十字會名義前往，這也是大陸官方所安排，兩岸漁船談判失敗後，這是泉州市長乃至於福建省，首度有地方領導幹部對此表示回應。

以當地紅十字會顧問赴金的泉州台辦副主任李朝輝，在5日批評台灣出爾反爾、歪曲事實， 並指團隊3日返台後至今音訊全無，充分說明民進黨當局沒有解決誠意，他們無必要留在金門，「由此造成的後果由民進黨當局負責」。大陸國台辦5日晚間則已經回應，「泉州晉江紅十字會高級顧問李朝暉已就此事充分表明了態度。我們沒有更多補充」。