廣西春季招聘 丟出5萬崗位

廣西2024年春季人才交流大會2日在南寧國際會展中心舉行。780餘家用人單位拿出近5萬個崗位招兵買馬，花式攬才留人。

中新社報導，前述人才交流大會是2024年廣西春季系列招聘活動中組織規模、參與企業、覆蓋範圍最大的一次線下人才交流大會，呈現「供需兩旺勢頭好、崗位多元覆蓋廣、引智活動形式多」等特點。據主辦方統計，截至當日16時，大會入場人數達7.2萬人，達成就業意向1.5萬人次。

綠植、鮮花、槳板、布氏鯨、海島咖啡。廣西北海市潿洲島旅遊區的招聘展台呈現了一個微縮版的景區場景，當日吸引2100人面試。

「2023年潿洲島景區接待上島遊客220萬人次，旅遊態勢向好發展。我們正在大力發展文旅融合項目，急需經營思路強、策畫能力強的青年人才加盟。」北海潿洲島旅遊投資有限公司總經理陳琳說。

左手操控搖桿，右手輕撥琴弦，悅耳動聽的旋律從僅有一根弦的獨弦琴中流瀉而出……在廣西防城港市招聘專區，當地京族獨弦琴彈奏引來求職者。

「除了人才政策，我們還現場展示民族文化、企業特色產品等，希望讓求職者更好地瞭解防城港，選擇防城港。」防城港市人力資源和社會保障局局長嚴念說。

嚴念稱，作為中國大陸唯一與東協海陸河相連的城市，防城港積極推進中國—東協產業合作區防城港片區、國際醫學開放試驗區等建設，人才需求量很大。本次大會該市相關企事業單位招聘需求人數達969人。

在中泰崇左產業園招聘區，廣西一所高等職業院校建築電氣工程技術專業的學生黃志德認真地瞭解園區企業用工需求。「這是廣西面向東協的跨國合作產業園區之一，前景看好，很多項目崗位與我的專業對口，部分崗位月薪資超過1萬元人民幣，我會好好考慮。」他說。