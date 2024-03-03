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香港倒閉潮 「童年回憶」紛熄燈

聯合報／ 香港特派員李春／香港報導
圖為香港街景。 （香港中通社）
圖為香港街景。 （香港中通社）

港府新預算案公布，因「辣招」等重稅全撤，樓市開始有暖風，但多個行業仍呈頹勢，接連有建築、飲食等公司倒閉，也有食店突然加價，引起網民砲轟。

香港荃灣，不僅大牌的馬莎以搬遷為由結業，有逾四十年歷史的大型建築公司馮祥記集團，昨天宣布倒閉。馮祥記向員工發通告說，由於資金周轉問題，已經進入清盤程序，遣散所有員工。香港公積金管理局說，馮祥記旗下有多個公司參與強制性公積金，包括「祥記馮祥建築有限公司」、「逢利工程有限公司」及「進科亞洲有限公司」等，這些公司在去年個別月份及今年一月有拖欠供款的情況。

香港餐飲業仍是經濟不景重災區，在老區荃灣經營近半世紀的老麵店「福來上海麵」，原公布說一月結業，但拖到二月底才關門。這間麵店主打菜肉雲吞麵、豬手麵、炸豬扒麵等港式餐飲，為不少荃灣人的「童年回憶」。與其相似的是荃灣區內經營達三十年的「入口店零食店」，這間店因訂購外地零食服務，零食款式特別多，該區中學生們放學後最愛光顧，但店東最新宣布，會在三月底「光榮結業」。

也有食肆不結業但大幅加價，也算香港茶餐名店的佐敦澳洲牛奶公司茶餐廳，宣布三月開始加價，香港人稱之為「澳牛」的茶餐廳，主營茶餐。有食客發現，新加價後，早餐和快餐如火腿通粉加咖啡一份，售價由原四十三港元加到四十八港元，茶餐最貴的加到五十八港元一份。香港網民對倒閉的店深表同情，但對加價的店深表痛恨，食客紛紛在網上留言表達不滿，有人甚至說「餓死都唔會食」。

建築 餐飲業 香港

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