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大陸「空中計程車」跨城首飛 eVTOL產業化再進一步

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
兩架電動垂直起降航空器（eVTOL），27日下午5時從深圳蛇口碼頭起飛，在深圳灣上空盤旋一圈後，其中一架返回，一架飛向50公里外的珠海九洲港碼頭，20分鐘後平穩降落。（圖／取自第一財經）
兩架電動垂直起降航空器（eVTOL），27日下午5時從深圳蛇口碼頭起飛，在深圳灣上空盤旋一圈後，其中一架返回，一架飛向50公里外的珠海九洲港碼頭，20分鐘後平穩降落。（圖／取自第一財經）

在近百名觀禮嘉賓的掌聲歡呼聲中，兩架電動垂直起降航空器（eVTOL），27日下午5時從深圳蛇口碼頭起飛，在深圳灣上空盤旋一圈後，其中一架返回，一架飛向50公里外的珠海九洲港碼頭，20分鐘後平穩降落。

上海第一財經日報報導，目前這兩地之間的常規交通方式為坐船或坐車，分別需用時70分鐘和2小時以上。

深圳市低空經濟產業協會會長、深圳東部通航董事長趙麒介紹，一旦條件成熟，公司希望開通深圳到珠海之間的eVTOL載人商業營運航線，並在未來開通更多航線。

趙麒表示，實現規模化營運後，深圳到珠海間的單程市場價格將在每人約人民幣200到300元（約合新台幣880元到1,320元）。目前深圳蛇口到珠海九洲之間的船票價格為每人人民幣140元（約合新台幣616元），長途巴士票約每人人民幣100元（約合新台幣440元）。

這是全球首條跨海跨城eVTOL航線的首次公開展示飛行，被eVTOL業內視為低空經濟發展的里程碑。經過近幾年的快速發展，eVTOL載人飛行距離商業化落地越來越近，一個人民幣兆級未來產業看起來不再是空中樓閣。

示範飛行器是由上海峰飛航空科技自主研發的5人座eVTOL盛世龍，起飛重量2,000公斤，可載5人，巡航速度可達每小時200公里，核心模組100%大陸國產化。

飛行航線由深圳東部通航營運，雙方已簽署100架峰飛盛世龍採購訂單，計劃推動更多的航線營運和商業化場景落地。

被稱為「空中計程車」的eVTOL採用純電動力，無需傳統機場和跑道，可以像直升機一樣垂直起飛，然後在空中轉換成固定翼飛行模式，像大飛機一樣進行巡航飛行。

目前，國外多家巨頭已涉足eVTOL研發，包括達美航空、豐田汽車、波音和特斯拉老闆馬斯克等。

人民幣 深圳 航線

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