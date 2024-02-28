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華為攻5.5G 拚今年商用

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

華為在2024年「世界行動通訊大會」（Mobile World Congress, MWC）發布全球首個5.5G智能核心網解決方案，預計今（2024）年商用。此外，華為還發布通信行業首個AI大模型，這是盤古大模型3.0版本發布七個月後，該公司在大模型領域的又一重要動作。

被譽為全球最具影響力的移動通信領域展會MWC 2024，已於當地時間26日在西班牙巴塞隆納正式拉開帷幕。展會上，5.5G（又稱5G-A）成為眾多參會方的重要議題。

大陸IT新聞網站cnBeta報導，華為雲端核心網路產品線總裁高治國指出，該5.5G方案已在大陸31省部署，可支持5,000萬用戶；在歐洲、拉美、中東及亞太等多個區域也得到驗證。

中國移動也在MWC上給出其5.5G商業化日程表，中國移動規劃部總經理李強表示，將從今年開始構建5.5G商業模式，完善基礎設施，推廣應用場景，加強產業生態，2024年將在超過300個城市啟動全球規模最大的5.5G商用部署，爭取到2026年底實現5.5G全面商用。

第一財經報導，華為表示，華為通訊大模型是一款基於AI的商用大模型，採用先進技術和演算法，將提供基於角色的Copilots（AI助理）和基於場景的Agents（代理商）的兩類應用能力，用於優化通訊網路效能、智慧調度資源等，實現5G-A（5.5G）時代的智慧化目標，最終全面提升網路生產力。

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