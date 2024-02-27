新型工業化 7省帶頭衝

2024年以來，大陸多省分以新質生產力、製造業數字化轉型、打造產業集群、發展未來產業、強鏈補鏈等為切入點，部署加快推進新型工業化。

中新社報導，中國社會科學院工業經濟研究所所長史丹表示，推進新型工業化將使中國在新一輪科技革命和國際競爭中保持優勢。

海南省在23日召開全省新型工業化推進大會，提出推動種業、深海、航天三大未來產業發展盡快破局；建設清潔能源島升級版，建設綠色工廠、綠色園區、綠色供應鏈；積極拓展自由貿易港背景下的產業鏈合作；以更大力度推進「數字經濟夥伴關係協定」（DEPA）規則先行先試，創新發展「數字保稅」、「來數加工」、「遊戲出海」等國際數據產業等。

四川省最新召開推進新型工業化暨製造業智能化改造數字化轉型工作會議，提出強化資金政策支持，充分發揮燈塔工廠、領航企業的頭雁作用，以骨幹企業先行先試，示範帶動更多中小企業乘「雲」而上、借「數」發展；差異化提供中小企業用得起的「小快輕準」解決方案，解決好「不會改、不會轉」的問題。

「新型工業化」成為今年地方兩會熱詞，寫入江西、山東、江蘇、浙江、上海、四川、湖北等多個省分的政府工作報告。

山東的政府工作報告指明，圍繞新一代信息技術、高端裝備、新能源汽車、商業航天、低空經濟等領域，新培育10個左右省級新興產業集群；圍繞人工智能、生命科學、未來網絡、量子科技、人形機器人、深海空天等領域，推動15個省級未來產業集群加快壯大。

江蘇提出加快發展新質生產力，圍繞50條重點產業鏈，力爭在前沿新材料、高端芯片、重載機器人、關鍵裝備等領域取得新突破，推動工業母機、工業軟件等高質量發展。

上海在政府工作報告中提出，推動重點產業鏈高質量發展，全力落實新一輪集成電路、生物醫藥、人工智能「上海方案」，培育提升新能源汽車、高端裝備、先進材料、民用航空、空間信息等高端產業集群。

中國電子信息產業發展研究院新型工業化研究所所長李宏偉表示，加快推進新型工業化，要推動互聯網、大數據、人工智能等新一代信息技術與製造業深度融合。