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京津冀協同發展 10年健身有成

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
京津冀協同發展愈來愈密切，圖為天津港「智慧零碳」碼頭。（新華社）
京津冀協同發展愈來愈密切，圖為天津港「智慧零碳」碼頭。（新華社）

2月26日是京津冀協同發展上升為國家戰略10周年的日子。十年間，中國以疏解北京非首都功能為「牛鼻子」推動京津冀協同發展，通過提質升級讓整個地區發展更具活力。

新華社報導，北京一度和世界上很多超大城市一樣，被交通擁堵、空氣汙染等「大城市病」困擾。面對挑戰，北京主動「瘦身」。

2014年以來，北京市退出一般製造和汙染企業約3200家，疏解提升區域性專業市場和物流中心近千個，實現城六區常住人口下降15%的目標；「瘦身」是為了「強體」：高精尖產業新設經營主體占比由約40%上升至超66%，精準補建便民商業網點7700餘個。

「動批」和「大紅門」的涅槃是北京「瘦身」的生動寫照。它們曾是大型服裝批發市場。如今，它們分別變身國家級金融科技示範區和南中軸國際文化科技園。

報導稱，北京「瘦身」帶動了京津冀「全面健身」。十年來，密織的交通網打通了發展的「大動脈」，多條鐵路開通運營，京津冀「一小時交通圈」基本形成；綠色成了發展的底色，三地深入推進生態環境聯防聯建聯治，2023年京津冀細顆粒物平均濃度較2014年下降57.3%。

居住在河北白洋淀邊的村民趙雁林回憶，這裡曾長期受工業、生活汙水直排影響，「一些水面呈醬油色，氣味刺鼻，現在水清岸綠，鳥類都回來了。」

產業協同發展讓京津冀地區活力迸發。十年來，中關村企業在津冀兩地累計設立分支機構超1萬家。2023年京津冀地區生產總值合計超10萬億元，比2013年增長4.2萬億元。

北京向南100多公里，雄安新區正拔節生長。自去年揭牌以來，雄安新區中關村科技園一期入駐率已達九成，企業以高新技術、專精特新「小巨人」為主。

春節剛過，新區啟動區建設工地一片繁忙，中國中化大廈保持著每7天「長高」一層的建設速度；中國華能總部大廈主體結構已封頂。「未來之城」輪廓日益清晰可見。

北京 氣味 物流

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