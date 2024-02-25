陸救經濟 習促大規模設備更新

大陸經濟復甦緩慢，外資流失，內需不振，經濟成長趨緩，中共中央及各地推出多項促經濟政策。中共總書記習近平廿三日下午主持中央財經委員會第四次會議，研究大規模設備更新和消費品以舊換新問題。另，國務院總理李強則在國務院常務會議上決議，研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措。

新華社報導，習近平在中央財經委會議上表示，物流是實體經濟的「筋絡」，連結生產和消費、內貿和外貿，必須有效降低全社會物流成本，並增強產業核心競爭力，提高經濟運作效率。

會議強調，實施大規模設備更新和消費品以舊換新，將有力促進投資和消費。要推動各類生產設備、服務設備更新與技術改造，鼓勵汽車、家電等傳統消費品以舊換新，推動耐用消費品以舊換新。推動大規模回收循環利用，加強「換新＋回收」物流系統及新模式發展。對消費品以舊換新，要堅持中央財政和地方政府連動，統籌支持全鏈條各環節，更多惠及消費者。

另，國務院總理李強廿三日主持召開國務院常務會議，會議指出，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場准入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鞏固外資在華發展信心，提升貿易投資合作質量和水平。

中新社報導，中國國際經濟交流中心研究員王曉紅說，好的營商環境是吸引外資的核心競爭力。從優化營商環境入手，是抓住了穩外資的關鍵。他認為，近年來，中國營商環境已有明顯改善。但眼下中國營商環境與國際一流水平相比仍有差距，各部門間缺乏信息共享機制。

他說，此次國務院常務會議提出的擴大市場准入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面，都是改善營商環境的幾個重點領域。如擴大市場准入方面，中國製造業已基本完全對外資開放，下一步料將聚焦現代服務業等有利於產業結構升級和市場需求較大的領域，合理縮減外資准入負面清單。