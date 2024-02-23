穩外資 大陸國常會列今年經濟工作重點

大陸國務院總理李強昨（23）日主持召開國務院常務會議，聽取2023年國務院部門辦理全國人大代表建議和全國政協提案工作情況彙報，研究更大力度吸引和利用外資的政策舉措，部署做好防範化解地方債務風險工作。

央視網報導，上述會議強調，外商投資是推動中國經濟與世界經濟共同繁榮發展的重要力量。要把穩外資作為做好今年經濟工作的重要發力點，在擴大市場准入、優化公平競爭環境、暢通創新要素流動等方面加強服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鞏固外資在華發展信心，提升貿易投資合作品質和水準。

會議並指，要堅持改革創新，強化配套政策支持，持之以恆攻堅推進，進一步推動一攬子化解地方債務方案落地見效，在高品質發展中逐步化解地方債務風險。