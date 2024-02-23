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大陸1月70城房價續跌 降幅整體收窄

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸官方23日發布最新房價數據，1月住宅售價持續下滑，與前月相比，各線城市新建住宅售價略降，二手房價亦持續下滑，但降幅整體收窄。（中新社）
大陸官方23日發布最新房價數據，1月住宅售價持續下滑，與前月相比，各線城市新建住宅售價略降，二手房價亦持續下滑，但降幅整體收窄。（中新社）

大陸國家統計局23日發布最新房價數據，1月住宅售價持續下滑，與前月相比，各線城市新建住宅售價略降，二手房價亦持續下滑，但降幅整體收窄。具有房市「風向標」意義的一線城市二手房下降1%，降幅較前月收窄0.1個百分點。

大陸國家統計局城市司統計師王中華指出，1月70個大中城市商品房售價較上月下降城市數減少，商品房售價較上月降幅整體收窄。

從新建住宅看，1月一線城市新建住宅售價較上月下降0.3%，降幅比上月收窄0.1個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上漲0.4%。二線城市新建住宅售價下降0.4%，降幅持平。三線城市新建住宅售價下降0.4%，降幅收窄0.1個百分點。

二手住宅部分，1月一線城市二手房售價較上月下降1%，降幅比上月收窄0.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二、三線城市二手房售價分別下降0.6%及0.7%，降幅分別收窄0.2及0.1個百分點。

1月70個大中城市中，新建住宅和二手住宅售價較上月下降城市分別有56個和68個，比上月分別減少6個和2個。

一線城市 二手房 售價

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