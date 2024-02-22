台商二代創業 助台企赴陸發展

「來大陸後收穫最大的是幫助一些企業發展起來，不只是在財務上獲得回報，更看到了他們的夢想得到實現。」近日在北京聊起登陸經歷，海峽之星產業加速器總經理許雨婕表示，幫助企業實現夢想的同時，自己的夢想也就實現了。

中新社報導，許雨婕出生於1981年，祖籍雲南，父親是20世紀90年代來大陸發展的台商。受家庭影響，她從小聽聞有關大陸的資訊，並常隨父親往來兩岸。因看中服務跨境企業存在創業機會，她選擇投身大陸投資業，助力企業來大陸落地發展。 「一些台資企業想來大陸發展，他們可能有很強的技術、產品，但不瞭解大陸政策及市場環境。」在深圳服務跨境企業累積一些經驗後，許雨婕於2016年來到北京，成立海峽之星產業加速器，從政策、市場、資本等方面為台灣和海外高端人才及技術項目在大陸落地發展提供協助。

在許雨婕記憶中，服務的首個半導體項目讓她印象深刻。她談到，大陸一家大型企業此前計劃布局第三代半導體，但相關技術尚處空白，人才、經驗較少，彼時剛好有個台灣團隊在大陸從事相關晶片設計，因市場成熟度不夠，公司發展受挫。許雨婕團隊便從中對接。經過層層考察，台灣團隊成功拿到該訂單。

「人家都說一個台資企業，又是小型創新公司，怎麼可能會被委以重任拿到那麼大的訂單？」許雨婕表示，這也是自己佩服一些大陸企業的地方，他們來招標不是說誰是頂尖研究機構就一定把標給誰，而是真的去評估技術，誰行誰上。事實證明，現在的市場更加包容，只要有實力、真的想把事情做好，都會有機會。

在兩岸都有過投資從業經歷，許雨婕觀察到，台灣私人資本較多，天使投資不是很活躍，而大陸這些年資本市場越來越開放，專業化、規範化程度不斷提高。在她看來，大陸現今對於農業科技、醫療科技、生物技術以及半導體等產業有較多政策引導和支持。