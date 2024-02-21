1分鐘狂賣逾113億元股票 陸基金巨頭遭限制交易3天

大陸股市近年表現低迷，監管機構嚴格監管市場情況。一家大型量化對沖基金19日在1分鐘內拋售總值人民幣25.7億元（約合新台幣113億元）的股票，隨後遭滬深兩大證券交易所限制交易3天。

量化基金（Quant Fund）是指透過數量模型的計算尋找投資機會，並以此作為最終投資決策進行資產管理。這類基金通常也被稱為純量化操作基金，中間並沒有人為操作。

彭博報導，深交所20日發布新聞稿表示，於19日9時30分，寧波靈均投資管理合夥企業名下多個證券帳戶，透過電腦程式的自動生成交易指令大量賣出股票，「期間深成指快速下挫，影響了正常交易秩序」，決定於20日至22日對寧波靈均採取限制交易措施。上交所也對寧波靈均實施了類似的限制交易措施。

深交所指出，寧波靈均的出售指令構成「異常交易行為」，該公司今年已多次因異常交易行為被採取書面警示等監管措施。深交所強調，將持續加強交易監管，對損害投資者合法權益的違法違規行為保持「零容忍」。

靈均投資在官方微信公眾號發表聲明，強調「堅決服從」深交所和上交所對限制交易的決定，並將「深刻吸取教訓」。聲明還提到，旗下管理產品於2月19日全天淨買入人民幣1.87億元（約合新台幣8.2億元）。

靈均投資表示，「長期看好並堅持做多大陸股市，股票倉位始終堅持接近滿倉狀態」，承諾將改進交易模型，嚴格把控交易進度、交易約束、控制交易節奏，確保在交易全過程做到平滑交易、均衡交易。

資料顯示，靈均投資管理的資產規模（AUM）超過人民幣100億元，為大陸四大量化基金之一。