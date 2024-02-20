二手房交易 增逾七成

大陸新房賣不好，但二手房熱度卻明顯上升。據第三方研究機構最新數據顯示，農曆年假期間，重點城市二手房市場上，今年交易量水準較去年有明顯增加，年增逾七成。綜合第一財經、澎湃新聞報導，二手房市場方面，貝殼研究院監測數據顯示，今年春節重點50城市二手房看房量和交易量水準比上年春節有明顯回升。

一般春節期間二手房交易量較低，但今年的交易量水準年增超過七成。其中，一線城市交易量比去年同期微降3%，二線城市增加98%，三線城市增加65%。一線城市中，北京的看房量及交易量較去年略有下降，深圳交易量則較去年翻倍。二三線城市中，蘇州、南京、武漢、成都等城市交易量都較去年翻倍。貝殼研究院分析，除去年疫情可能導致的基數效應外，二三線城市政策優化力度較大，加上房價調整達到一定階段，消費者看房意願被充分帶起，預計熱度將在第1季繼續釋放。

諸葛數據研究中心監測數據顯示，重點六城二手住宅成交47套，日均成交6套，日均成交量較去年春節假期成長11%；貝殼研究院監測顯示，今年春假重點50城二手房交易量年增七成。