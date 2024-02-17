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大陸C919大飛機首度出境 參加新加坡航展

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國東方航空C919已經抵達新加坡準備參加今年的航展。（圖／取自北京日報）
中國東方航空C919已經抵達新加坡準備參加今年的航展。（圖／取自北京日報）

大陸國產大飛機首架C919昨天（16日）抵達新加坡樟宜機場，首度出境準備參加新加坡航展，今年航展期間，將會有大陸中國商飛公司製造的五架大陸國產商用飛機亮相，「走出去」意味濃厚，官方並已在今年初表態將推進C919飛機的歐洲航空安全局認可審查。

中國商飛指出，這是大陸國產大飛機「第一次在國外亮相」。而最新飛抵的這架C919，則是中國東方航空的全球首架C919飛機。

大陸並未透露這次到新加坡參展的五架國產商用飛機具體內容，但根據新加坡航展官網，靜態展示的大陸生產飛機包含中國商飛出產的ARJ21、C919，以及中國航空工業集團的攻擊直升機「直-10」。其中C919還將會進行飛行展示。

C919座級為158到192座，最長航程為5555公里，與波音737及空中巴士A320規格相近，2022年9月獲得大陸民航局頒發型號合格證，當年底交付首架飛機給東航，去年五月完成自上海到北京的首次商業飛行。目前這款機型有訂單上千架，交付東航已有四架，去年運輸量為8.2萬人次。

目前大陸官方正積極協助C919「走出去」。今年初，大陸「全國民航工作會議」召開，會議提出今年將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產客機性能持續提升；做好CJ-1000A 發動機、AG600兩棲飛機等重點型號審定，推進C919飛機EASA（歐洲航空安全局）認可審查，「推動國產客機走出國門」。

除了C919，大陸還正在研製更帶的寬體客機「C929」。中國商飛副總經理戚學鋒去年十一月初在首屆CATA航空大上宣布，C929飛機已進入詳細設計階段，中國商飛C919總設計師吳光輝則曾提到，C929採用低油耗、低噪聲、低排放的綠色設計理念，將採取一系列手段降低碳排放。

新加坡 東航 設計師

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