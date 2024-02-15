2020年以來首度正成長 陸商品條碼登記 增1964萬

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據中國物品編碼中心消息，據統計，2023年中國大陸登記使用商品條碼的消費品新增1964.0萬種，同比增長19.2%，這是2020年以來大陸消費品增量首度轉入正增長，消費品總量達19173.7萬種。

中新社報導，數據顯示，2023年登記使用商品條碼的41大類消費品中，共有39類實現增長，增長面達95.1%。

增量排位前十類的服裝、食品/飲料和煙草、醫療保健產品、鞋類、美容/個人護理和衛生用品、家用或辦公家具和陳設、厨房用具和餐具、個人配飾、電氣用品、機動車輛相關產品共計1590.4萬種，佔全年總量81.0%。 　　

從主要類別增長情況來看，機動車輛相關產品、家用或辦公家具和陳設、個人配飾同比位居前三，分別同比增長120.0%、66.8%、51.1%，增長勢頭強勁；電氣用品、廚房用具和餐具分別同比增長47.5%、47.1%，增速較上一年提升近一倍，鞏固了持續向好增長態勢；食品/飲料和煙草、美容/個人護理和衛生用品分別同比增長36.1%、33.7%，增速由負轉正，實現由穩步恢復轉向為實質增長。 　　

大陸全國各區實現正增長。從四大經濟區域來看，2023年東北、東部、中部、西部分別新增59.7萬種、1629.3萬種、160.6萬種、114.4萬種，同比增長113.1%、13.4%、49.6%、53.2%。東北地區最為突出，其中遼寧省、吉林省、黑龍江省分別新增29.4萬種、18.9萬種、11.4萬種，同比增長170.0%、53.8%、135.5%。

餐具

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