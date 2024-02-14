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澳洲貿易部長：將與王文濤談楊恒均案 但這不應破壞兩國關係

聯合報／ 記者羅印冲／即時報導
澳洲華裔作家楊恒均因間諜罪遭中方法院判處死刑，緩期2年執行。 (美聯社)
澳洲華裔作家楊恒均因間諜罪遭中方法院判處死刑，緩期2年執行。 (美聯社)

外電報導，澳洲官員將在月底舉行的世貿組織會議上，要求中國大陸解除對澳洲的貿易壁壘，並將討論澳洲華裔作家楊恒均遭判死緩一案。但澳方也稱，這（楊恒均案）不應破壞兩國關係。

澳洲當局曾表示，將就楊恒均案全力向北京交涉，這考驗去年下半年以來似乎轉向和緩的中澳關係，引起關注。

據德國之聲中文網報導，澳洲貿易部長法雷爾（Don Farrell）13日表示，他將於本月在阿布達比舉行的世界貿易組織（WTO）會議上，與中國大陸商務部長王文濤會面，以推動取消中國對澳洲葡萄酒、龍蝦和肉類的進口限制。此外，澳方也將與中方討論楊恒均遭判死緩一案。

路透報導，北京目前已取消了對澳洲商品施加的大部分貿易壁壘，但仍對來自一小部分的屠宰場肉類、葡萄酒和龍蝦實施限制。對此，法雷爾在聲明中表示：「澳洲政府繼續（對中國）施壓，要求消除影響澳洲對華出口的所有剩餘貿易障礙。」

世貿組織會議將於2月26日至29日，在阿拉伯聯合大公國的阿布達比舉行。「我期待在本月的世界貿易組織會議上，與中國（商務部）部長王文濤繼續進行建設性對話。」法雷爾說。

法雷爾還說，如果中國在3月31日之前，也就是北京方面對澳洲葡萄酒的審查結束之前，不取消對澳洲葡萄酒的關稅，澳洲將在WTＯ再次對中國提出挑戰。

他表示，如果中國不終止相關的關稅，澳洲將立即恢復在WTO的爭端解決機制，「我們已經向中國當局明確表示了這一點」。

此外，法雷爾也表示，他還將與王文濤討論中國本月對楊恒均的死刑緩期判決。法雷爾指出，澳洲政府對間諜指控的定罪和判刑感到「震驚」，但這不應破壞兩國關係。「澳洲政府對楊先生的定罪和處罰感到震驚，但我們已經啟動了一個穩定與中國政府關係的項目進程。我們將繼續這一進程。」

對此，法雷爾的辦公室沒有進一步發表評論。此外，由於中國正值農曆新年假期，路透致電中國商務部和外交部，但無人接聽。

北京 澳洲 葡萄酒

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