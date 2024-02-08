海南離島免稅店 春節買氣旺

進入2月，隨著入島遊客增多，海南離島免稅店推出內容豐富的促銷活動，春節免稅消費已提前升溫。

中新社報導，「客流已出現明顯上漲，周環比增長近四成。」海控全球精品免稅城市場部負責人王涵櫻6日說，自上個月末店慶活動後，客流一直維持在高位，該店已做好迎接春節客流高峰的服務準備。

春節是海南離島免稅全年首個重要營銷節點，也是傳統的銷售高峰。2023年春節期間，全島12家免稅店7天總銷售額達25.72億元（人民幣，下同），日均銷售額超過3.5億元。

今年春運以來，海南進出島旅客量大幅增長，島內各大免稅店客流也迅速上漲。據海口海關提供數據顯示，春運首周海南離島免稅消費人數15.5萬人次，遠超去年同期的10.6萬人次，購物金額達9.6億元。

在海口市區多家免稅店可見，各種中國紅和龍年元素點綴其中，香化、珠寶、進口酒等品類專區均有折扣價，不時出現消費者排隊購物的景象。

「原價2060元一盒的雅詩蘭黛兩支裝精華露，可以享受8折優惠，買兩盒可再用政府消費券，平均每盒1475元，還能獲贈新年禮包。」正在cdf海口國際免稅城購物的外地遊客王靜淑說，最近不僅價格很實惠，在免稅店也能買到與有稅市場同步發售的最新款商品。

為迎接銷售旺季，各家免稅店紛紛推出豐富的新春主題營銷活動。cdf海口國際免稅城從正月初一到初八，將舉辦新春限定市集、耍龍燈過大年、打卡集龍等一系列活動。三亞海旅免稅城、國藥中服免稅三亞店也將推出全場3折起購、新春快閃店、打車報銷等活動。

離島免稅春節銷售大幕拉開，免稅品物流供應鏈已提前運轉起來。海口海關表示，將進一步壓縮免稅品備案時間，保障免稅品上架零延遲。