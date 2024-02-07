繞過美制裁 俄天然氣企業諾瓦泰克組建團隊尋求對華出口

由於遭美國制裁影響出口，俄羅斯最大的液化天然氣（LNG）生產商諾瓦泰克，正在北京組建一個約10人的團隊，探索在華銷售天然氣，公司並將在俄羅斯招聘員工到北京工作。

路透報導，此舉表明，在俄烏衝突切斷俄羅斯能源公司進入歐洲市場的機會後，俄羅斯能源公司繼續將業務重心轉向亞洲，尤其是中國大陸。在美國實施制裁後，大陸業務可能會幫助諾瓦泰克為最新的液化天然氣（LNG）計畫Arctic LNG 2（北極液化天然氣2號）尋找客戶。

6位知情人士稱，俄羅斯最大的液化天然氣生產商諾瓦泰克近幾個月一直在北京組建業務開發和行銷團隊，新團隊由俄羅斯能源銀行俄羅斯天然氣工業銀行前中國區高層徐金海領導，並將隸屬於諾瓦泰克（中國）控股有限公司。

Arctic LNG 2（北極液化天然氣2號）是俄羅斯成為全球頂級液化天然氣供應商的雄心壯志的一部分，去年11月在計劃於今年啟動之前受到美國的制裁。

諾瓦泰克與合作夥伴法國 TotalEnergies（道達爾能源），向大陸申能集團、浙江能源以及西班牙雷普索爾等計畫買家表示，貨品將不會交付。

其他北極液化天然氣2號投資者，包括中石油和中海油，已尋求美國的制裁豁免。

一位大陸天然氣貿易高管表示，「這是為了改變投資組合，向能夠應對制裁制度的大陸客戶進行潛在的營銷。」

一位接近該公司的大陸高層表示，過去幾個月，由於擔心業務會受到制裁的影響，諾瓦泰克位於新加坡的液化天然氣行銷和貿易團隊在成立大陸部門之前，大部分成員都已離職。

儘管大陸和俄羅斯領導人表示兩國有著無限的友誼，大陸也批評了美國的多項制裁計劃，但大陸也對與此類制裁發生衝突持謹慎態度。

大陸去年超過日本，成為全球最大的液化天然氣買家。

然而，兩位與大陸進口商進行貿易的消息人士表示，諾瓦泰克銷售北極液化天然氣2號燃料的努力，面臨制裁帶來的許多困難。

諾瓦泰克擁有北極液化天然氣2號60%的股份，該所有權還包括持有10%股份的日本財團，以及道達爾能源、中石油和中海油各10%。

此外，諾瓦泰克還因缺乏向長期買家提供液化天然氣的船舶（包括冰級船）而受到阻礙，而這些長期買家大多是在已交付的基礎上獲得合約。

俄羅斯塔斯社上個月引述俄羅斯副總理諾瓦克的話報導稱，諾瓦泰克可能會在 2 月開始從北極液化天然氣2號工廠裝載第一批貨物。北極液化天然氣2號預計耗資210億美元，設計年出口1,980萬噸液化天然氣。