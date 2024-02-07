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外國客來華過年 消費享優惠

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

春節將至，不少中國大陸民眾選擇出境過節，體驗不一樣的年味，也有海外朋友赴陸過年，感受中國傳統。

中新社報導，事實上，隨著近期一系列便利赴陸政策的實施，中國大陸的入境遊已顯暖意。據大陸國家移民管理局統計，今年元旦假期大陸全國邊檢機關共查驗出入境人員517.9萬人次，日均172.6萬人次，較2023年元旦假期增長4.7倍，已恢復至2019年同期水平。

順應跨境遊市場雙向升溫趨勢，銀聯國際近期推出大規模新春優惠，對於赴陸的境外人士，在上海等地的上萬家商戶門店使用銀聯支付產品，也可享受專屬立減。

習慣用卡支付的境外人士，可使用本地發行的銀聯卡在境內ATM和商戶POS直接取現或刷卡，目前境外81個國家和地區已累計發行銀聯卡超2.3億張。來自港澳、東南亞、斯里蘭卡、南韓等35個國家和地區的本地居民，還可使用本地符合銀聯標準的錢包直接在中國大陸境內掃碼支付。 　　

豐富支付產品供給的同時，銀聯還加快向境外人士開放大陸境內受理場景。春節期間，上海人民廣場、靜安寺、陸家嘴、虹橋及浦東機場等熱門商圈上萬家商戶門店將為境外人士推出滿額立減，包括東方明珠、新世界城、久光百貨、羅森、麥當勞等知名景點及商戶。深圳海雅繽紛城、蔡瀾點心、春滿園、佳寧娜、順意等熱門商戶，也將在假期為境外人士上線專屬優惠。

企業出招迎海外遊客，大陸政府也有暖心舉措。大陸央行副行長張青松5日到北京機場境外來賓支付服務示範區調研指導，央行方面表示，其將提升境外赴陸人員支付便利作為一項重點工作，著力提升支付服務水平。

目前北京兩大機場已基本實現境外銀行卡受理全覆蓋，下一步將向市內重點涉外區域推廣。

北京 浦東機場

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