人行放水救市陸股仍現千股跌停 三大指數均創新低

中國人民銀行（大陸央行）5日正式降準兩碼、放水人民幣1兆元（約合新台幣4.4兆元），但周一A股依舊開低走低，深證成指、創業板指數跌幅一度高輟3%，與滬指一同同創近期低點。早盤滬深京三市僅100餘股上漲，5,200餘股下跌，超過1,000股跌停。

證券時報旗下新媒體《券商中國》指出，5日早盤，陸股下跌個股超過5,000檔。

截至中午收盤，陸股三大指數跌幅收斂。上證綜指下跌1.82%，收在2,680點；深證成指下跌2.28%，收在7,872點；創業板指數下跌1.70%，收在1,524點。

針對股市持續低迷不振，大陸中信證券認為，必須要有強烈的外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。

華西證券則指出，年初至今，A股整體表現不佳，整個市場上漲個股佔比僅5%。由於資金面「負回饋效應」的擔憂，加上春節長假即將到來，恐將使得市場持續趨向謹慎。

滬深股市將於本周四封關，2月9日至2月17日休市，2月19日開市。