A股整車概念股2023年業績盤點：21家車企預盈超327億元 比亞迪佔比近9成

集微網消息，根據中汽協數據，2023年中國汽車產銷分別完成3016.1萬輛和3009.4萬輛，同比分別增長11.6%和12%，均創下歷史新高。其中新能源汽車2023年產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，連續9年位居全球第一。

在2023年汽車價格戰持續加劇的背景下，產銷量大增能否帶來車企業績大增？截至1月30日，A股上市公司中，已有21家涉及整車業務的廠商披露了2023年業績預告，經統計，21家企業合計歸總淨利潤為325.18億元~371.15億元，同比預增152.7%~188.42%；扣非淨利潤合計為195.53億元~242.11億元，同比預增433.72%~560.87%。

2023年淨利潤同比大增

據筆者統計，在已披露2023年度業績預告的21家A股整車上市公司中，有13家企業實現盈利。

A股整車企業2023年度業績預告（單位：萬元）

其中，比亞迪的預盈規模最大，歸總淨利潤為290億元~310億元，扣非淨利潤為274億元~297億元；其次是長城汽車，歸總淨利潤為70.08億元，扣非淨利潤為46.82億元；第3~5位分別為中集車輛、江鈴汽車、宇通客車，分別預盈23.98億元~24.78億元、14.76億元、14億元~19億元。

另有江淮汽車和金龍汽車實現轉虧為盈，前者主要受益於2023年銷量大增帶動毛利率提升3個百分點，進而實現盈利；後者主要受益於海外客車市場需求增長，帶來業績增長。

與上年相比，盈利能力下滑的企業有長城汽車、力帆科技、國機汽車、阿爾特，其中國機汽車的降幅最大，超過90%，國機汽車解釋稱，主要系控股公司國機智駿進入破產預重整，預計計提減值3.9億元。

歸總淨利潤同比增速最大的7家企業分別是福田汽車、中國重汽、中集車輛、一汽解放、宇通客車、比亞迪、江鈴汽車，分別同比增長1297.65%、370.25%~420.32%、114.52%~121.68%、90.35%~117.54%、84.42%~150.28%、74.46%~86.49%、61.26%。

盤點如上7家企業歸總淨利潤大增的原因發現，2023年度汽車銷量大增是重要影響因素，另外，汽車出口銷量激增也對業績產生了積極影響，特別是福田汽車、中國重汽、中集車輛、宇通客車等商用車品牌。

呈預虧狀態的8家企業分別是安凱客車、海馬汽車、亞星客車、ST曙光、衆泰汽車、漢馬科技、賽力斯、北汽藍穀，2023年度淨利潤合計為虧損98.65億元~116.55億元，其中北汽藍穀預虧最大，預虧52億元~57億元，其次是賽力斯，2023年預虧21億元~27億元。

扣非淨利潤方面，除了如上8家車企為虧損狀態，還有一汽解放、力帆科技和國機汽車3家公司也為預虧表現。

關於業績預虧的原因，多家車企說明稱，主要是銷量不達預期，如亞星客車、ST曙光、衆泰汽車、漢馬科技等。另外，電動化、智能化研發投入加大，也對業績帶來了部分不利影響，賽力斯和北汽藍穀就面臨這樣的情況。

不過得益於銷量增長，也讓一汽解放、江淮汽車、金龍汽車、安凱客車、賽力斯等的扣非淨利潤於2023年度實現虧損同比收窄。另外，除力帆科技的扣非淨利潤為由盈轉虧外，其於企業的歸總淨利潤及扣非淨利潤均為出現由盈轉虧的情況。

整體來看，21家整車相關企業2023年歸總淨利潤合計325.18億元~371.15億元，同比預增152.7%~188.42%；其中比亞迪佔比達83.52%~89.18%。扣非淨利潤合計為195.53億元~242.11億元，雖然同比預增433.72%~560.87%，但仍不及比亞迪一家的扣非淨利潤規模。

其中比亞迪是主要的盈利貢獻者。如果不計算比亞迪業績，其餘20家車企2023年合計歸母淨利潤合計35.18億元~61.15億元，同比扭虧為盈；扣非淨利潤為虧損54.89億元~78.47億元，大幅低於上年同期的虧損119.74億元。

汽車銷量同比大增

正如前文所述，2023年車企業績預增主要受益於汽車銷量增長。經統計，目前A股涉及整車業務的企業中，已有21家公司披露了2023年整車銷量數據，合計銷售整車1677.82萬輛，同比增長11.44%。

A股整車企業2023年度銷量統計（單位：輛）

其中，銷量位居前十的企業分別為上汽集團、比亞迪、長安汽車、廣汽集團、長城汽車、福田汽車、江淮汽車、江鈴汽車、賽力斯、一汽解放，合計銷售汽車1636.24萬輛，佔21家車企的銷量比重達97.52%。

從增速看，2023年有14家車企銷量同比增長，排名前五的車企分別為北汽藍穀、比亞迪、一汽解放、安凱客車、福田汽車，分別同比增長83.69%、62.3%、42.11%、40.89%、37.14%。銷量同比下滑的車企除了賽力斯和上汽集團，還有亞星客車、金龍汽車、中通客車、力帆科技、ST曙光5家企業。

從汽車類型看，有13家車企銷售乘用車，2023年合計銷量為1500.41萬輛，同比增長10.29%。同比增速最快的是北汽藍穀，2023年銷量同比增長83.69%，其次為比亞迪，同比增長62.21%，另外江鈴汽車、江淮汽車、長城汽車、海馬汽車4家車企的乘用車2023年銷量同比增速均超10%。

另有14家車企於2023年有銷售商用車，合計銷量為177.41萬輛，同比增長22.27%。銷量超過20萬輛的車企有福田汽車、一汽解放、江淮汽車、江鈴汽車、長城汽車（皮卡）。從增速看，比亞迪2023年銷售商用車1.15萬輛，同比增長88.24%，增速位列2~5位的車企分別為一汽解放、安凱客車、福田汽車、漢馬科技，分別同比增長42.11%、40.89%、37.52%、32.73%。商用車銷量下滑最大的是ST曙光，2023年銷量為1747輛，同比下降46.74%。

另有國機汽車、中國重汽、中集車輛、衆泰汽車、阿爾特（整車設計公司）5家企業未披露2023年汽車銷量。在已披露2023年汽車銷量的車企中，上汽集團、長安汽車、廣汽集團、東風汽車、中通客車5家車企未披露2023年度業績預告。

（校對/鄧鞦賢）