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陸委會再度抗議大陸調整M503航線 促盡速與我方協商

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
陸委會31日再度發聲批評大陸針對M503航線的最新舉措，要求大陸儘速透過兩岸既有機制與我方協商。（記者廖士鋒／攝影）
陸委會31日再度發聲批評大陸針對M503航線的最新舉措，要求大陸儘速透過兩岸既有機制與我方協商。（記者廖士鋒／攝影）

大陸民航局30日宣布「優化」M503航線，包含取消M503航線自北向南運行的飛行偏置、後續將啟用W122、W123銜接航線由西向東運行等，陸委會30日已發出新聞稿要求陸方「立即停止」，31日再發出新聞稿，除了喊話相關國家共同關切並表達抗議外，並要求大陸「儘速透過兩岸既有機制與我方協商，否則一切後果必須由陸方承擔」。

陸委會31日發布今年第7號新聞稿，提到經確認相關資訊，「陸方國際航線航班數較疫情前大為減少，既有M503、W122及W123運行並無滯礙或擁擠情況，且既有M503南向偏行航路更有助於飛航安全」。

陸委會重申，中國大陸所謂開通相關航路是為緩解航班增長壓力、保證飛行安全等，完全與事實不符，明顯是出於政治目的，意圖片面改變台海現狀，此作法將嚴重破壞兩岸關係，並威脅區域和平穩定。

陸委會並強調，中國大陸未經兩岸溝通即擬開通相關航路使用，不僅影響我既有金門、馬祖飛航安全，亦對所有使用該等航路的國際航班造成飛安風險，陸方以政治目的，罔顧區域飛安，「籲請相關國家共同關切並表達抗議」。

對這次大陸的航線政策，陸委會再次批評指「陸方口口聲聲說，將尊重、關愛、造福台灣同胞，但實際作為完全背道而馳」，陸方再次未經協商公布航路變更，「其蠻橫無理的片面作為，已製造兩岸及區域不安，我方強烈抗議，並要求對岸立即停止此一不當的決定，儘速透過兩岸既有機制與我方協商，否則一切後果必須由陸方承擔」。

陸委會 航線 M503

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