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大陸證監會：不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸證監會副主席王建軍24日表示，近期資本市場震盪走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，「我們將健全保薦機構評價機制，突出對其保薦公司的品質考核特別是對投資者回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。」中新社
大陸證監會副主席王建軍24日表示，近期資本市場震盪走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，「我們將健全保薦機構評價機制，突出對其保薦公司的品質考核特別是對投資者回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。」中新社

大陸證監會副主席王建軍24日表示，近期資本市場震盪走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，「我們將健全保薦機構評價機制，突出對其保薦公司的品質考核特別是對投資者回報的考核，不能把沒有長期回報的公司帶到市場上來。」

大陸證監會官網，刊登王建軍接受傳媒採訪的答問提到，股市已經成為居民配置資產重要管道，市場波動直接關係老百姓「錢袋子」，相比機構投資者，個人投資者尤其是中小投資者，在信息、資金、工具運用等方面存在劣勢，更容易受到財務造假、欺詐發行、操縱市場等違法違規行為侵害。

王建軍指出，這要求證監會牢固樹立以投資者為本理念，始終把保護投資者，特別是中小投資者合法權益作為工作重中之重，但落實中還有不到位的地方，距離大家的期待還有差距，將更加突出以投資者為本。

王建軍認為，只有把投資者保護好，市場繁榮發展才有根基，並會將有關理念貫穿到市場制度設計、監管執法各方面全流程，加快完善投資者保護的制度機制，全力營造公開公平公正市場秩序和法治環境。

王建軍還提到，將大力推進上市公司通過回購註銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。支持上市公司注入優質資產、市場化並購重組，激發經營活力。鞏固深化常態化退市機制，對重大違法和沒有投資價值的公司「應退盡退」，加速優勝劣汰。

機制 資產 上市公司

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