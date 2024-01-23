茶飲龍頭「蜜雪冰城」赴港IPO 陸證監會要求補充資料

大陸平價茶飲龍頭蜜雪冰城在1月初向港交所遞交上市申請。近日，大陸證監會國際司要求包括蜜雪冰城在內的4家企業提出具補充資料。其中，蜜雪冰城須說明子公司具體業務、前期申請A股上市的相關情況等五項事項。

據大陸證監會網站消息，上述針對蜜雪冰城的具體資料要求當中，包含補充說明其公司歷史沿革，但不限於公司名稱變更情況。並要求說明子公司鄭州蜜雪冰城教育科技有限公司的具體業務，是否涉及《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》第八條規定的禁止上市融資的情形。

證監會還要求，該公司要說明本次申請「全流通」股東所持股份是否存在被質押、凍結或其他有爭議的情形，是否按規定予以披露。還有，該公司須說明開發、運營的網站、App、小程序等產品狀況，收集和儲存使用者資訊規模、資料收集使用情況，是否有向第三方提供資訊的情形，以及上市前後個人資訊保護和資料安全的安排或措施。另，說明前期申請A股上市的相關情況，以及是否存在對本次發行上市產生重大影響的事項。

澎湃新聞報導，蜜雪冰城於2日向港交所遞交招股書。招股書中顯示，2021年至2023年前九個月，蜜雪冰城營收成長明顯。從數據來看，2021年至2023年前九個月期間，蜜雪冰城的營收分別為103.51億元（人民幣，下同）、135.76億元和153.93億元，年增分別達121.18%、31.2%和46.0%。應對的淨利分別為19.12億元、20.13億元及24.53億元，年增202.53%、5.3%及51.1%；淨利率分別為18.5%、14.8%和15.9%。

此外，蜜雪冰城港股招股書顯示，2023年前三季度，蜜雪冰城營收營收153.93億元，淨利為24.01億元。截至2023年9月，蜜雪冰城在全球的門市為3,6153家。

據了解，蜜雪冰城在赴港IPO前，於2022年時已擬在A股上市。2022年9月22日，蜜雪冰城的A股上市申請獲受理並正式預先揭露招股書。據蜜雪冰城當時的招股書，公司擬登陸深交所主板，公開發行股票數量不超過4,001萬股，不低於發行後總股本的10%，擬募資約64.96億元，保薦機構為廣發證券。

南方都市報指出，蜜雪冰城於1997年在河南鄭州成立，主品牌「蜜雪冰城」主要販售現製水果飲、茶飲、冰淇淋，產品價格在2至8元之間，另外還有聚焦現磨咖啡的品牌「幸運咖」。