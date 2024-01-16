陸咖啡市場煙硝四起！連星巴克也參戰 聯名「大鬧天宮」推變身拿鐵

作為美國品牌，星巴克很少與大陸本土文化相關IP的聯名。16日宣布牽手大陸古代神話中的「大鬧天宮」IP，推出會「變身」的拿鐵，可看出星巴克為了吸引大陸消費者已卯足了勁，而大陸咖啡賽道更卷。

第一財經日報報導，該拿鐵產品的吸管是「老孫的金箍棒」造型，在配送的20分鐘路程中，拿鐵會凝聚、分層，產生層次感，所以稱為會「變身」的拿鐵。

實際在星巴克小程序下單一杯人民幣38元的中杯「法式焦糖風味流凍拿鐵」，與普通拿鐵不同的是，在拿鐵中確實能夠喝到「凍」，整體來說口感較甜。

根據星巴克官方信息，「大鬧天宮金箍管」19日才會上市，消費者可以購買「金箍管」以及大聖造型掛件。

近年來咖啡賽道競爭尤為激烈，咖啡市場硝煙四起，巨頭品牌都在努力維護市佔，聯名則是「殺手鐧」之一。

2023年9月，瑞幸與茅台聯名的醬香拿鐵走紅。據瑞幸咖啡官方微博，醬香拿鐵單品首日銷量突破542萬杯，單品首日銷售額突破人民幣1億元。

此外，還有MANNER與香水品牌祖瑪瓏（Jo Malone），聯名推出新品「焦糖可哥拿鐵」，M Stand與瑞士製表商百年靈也曾推出過聯名咖啡。

對於本次聯名，廣東省食品安全保障促進會副會長朱丹蓬分析，大陸市場作為星巴克本土之外最核心的市場，近期對大陸的重視度是前所未有，說明了星巴克對於大陸未來的咖啡市場的擴容增量有信心，「孫悟空」與星巴克的西方咖啡文化之間的有機結合也是星巴克本土化策略的體現。

星巴克的本土化策略還體現在門店數量和產業鏈上，星巴克全球首席執行官納思瀚先前談及星巴克的擴張計畫，預計2025年在大陸的門店數量擴張到9,000家，員工數量從當前的6萬增加到達到9萬多名。

2023年9月19日，星巴克中國咖啡創新產業園在江蘇昆山落成投產，代表星巴克全球各市場內率先實現「從生豆到咖啡」垂直產業鏈的規模化整合。該產業園建設期間追加兩輪投資，總投資額人民幣15億，是星巴克在華打造咖啡生產和物流基地的最大投資。

業界認為，這次合作說到底還是市場競爭太過激烈，如今的咖啡賽道極其卷，各大品牌瘋狂加速出新品、跨界行銷等是各大品牌互卷的方式之一。由於目前大陸咖啡市場仍處於擴張態勢，這也代表各大品牌仍有機會在下半場的競爭中再分一杯羹。