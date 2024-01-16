大陸保護智產權 將嚴懲惡意侵權

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國大陸人民法院服務保障創新驅動發展戰略，最直接具體就是加強知識產權司法保護。要做實嚴格保護，加大對惡意侵權的懲治力度。敢用、善用懲罰性賠償，讓受害者權益得以挽回，更要讓侵權者付出更重代價，以嚴格公正司法樹立鮮明導向。

新華社報導，中國大陸最高人民法院14日舉行大陸全國高級法院院長會議，會議指出，知識產權案件前沿性、交叉性、專業性問題多，新業態新技術下，相關規範滯後。依法保護，就要把握法的精神，創造性運用知識產權法律原則條款、目的條款等，完善保護規則、實現定紛止爭，促進經濟社會活動在規範下創新、發展。

同時，人民法院將持續優化民營經濟發展壯大的法治環境，真心實意做到做實既「厚愛」又「嚴管」。把推進涉案企業合規改革，作為落實治罪與治理並重、促進企業合規經營健康發展的重要切入點，創新完善合規監管機制，推動個案合規向行業合規延展，促進涉案企業合規效益最大化。

民法 司法

延伸閱讀

諾魯無預警與台斷交 廖達琪：大陸對賴清德當選的不滿訊號

大陸躁男向兒女討13萬元生活費失敗 竟縱火燒屋轉身逃跑

指中國藉諾魯斷交恫嚇 綠委劉世芳批：如果不是現在，就會選在520

大陸網友鬧爆香港日式放題店「無下次」原因惹爆笑：今次踩雷

相關新聞

美禁售+消費弱 陸半導體進口量銳減

在美國及其盟國持續擴大對中國大陸半導體相關出口限令下，據大陸海關總署最新統計顯示，二○二三年大陸累計進口積體電路（半導體...

陸允瑞士單方免簽 加強自貿合作

在中歐關係因歐盟和中國大陸分別就電動車和白蘭地，祭出貿易調查而趨於複雜之際，大陸總理李強昨訪問瑞士，並出席世界經濟論壇（...

首店經濟 激發陸西部城市消費力

穿過堆滿各色工藝品的木架，從書架上拿下一本書，靠著可眺望嘉陵江的窗邊坐下，就是重慶市民霍燦一天中最放鬆的時間。「雖然搶座...

黑龍江蔓越莓、吉林藍莓…隱藏特產大摸底

「作為吉林人，還真不知道本地產藍莓！」「黑龍江產蔓越莓？它不是進口的嗎？」「四川產魚子醬？還出口到國外？」正在大陸東北湧...

大陸保護智產權 將嚴懲惡意侵權

中國大陸人民法院服務保障創新驅動發展戰略，最直接具體就是加強知識產權司法保護。要做實嚴格保護，加大對惡意侵權的懲治力度。...

2023同比增 廣西企業加快「走出去」

根據廣西壯族自治區商務廳消息，2023年，廣西企業加快「走出去」步伐，廣西全年新增備案對外投資企業數量同比增長130%，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。