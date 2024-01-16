大陸保護智產權 將嚴懲惡意侵權

中國大陸人民法院服務保障創新驅動發展戰略，最直接具體就是加強知識產權司法保護。要做實嚴格保護，加大對惡意侵權的懲治力度。敢用、善用懲罰性賠償，讓受害者權益得以挽回，更要讓侵權者付出更重代價，以嚴格公正司法樹立鮮明導向。

新華社報導，中國大陸最高人民法院14日舉行大陸全國高級法院院長會議，會議指出，知識產權案件前沿性、交叉性、專業性問題多，新業態新技術下，相關規範滯後。依法保護，就要把握法的精神，創造性運用知識產權法律原則條款、目的條款等，完善保護規則、實現定紛止爭，促進經濟社會活動在規範下創新、發展。

同時，人民法院將持續優化民營經濟發展壯大的法治環境，真心實意做到做實既「厚愛」又「嚴管」。把推進涉案企業合規改革，作為落實治罪與治理並重、促進企業合規經營健康發展的重要切入點，創新完善合規監管機制，推動個案合規向行業合規延展，促進涉案企業合規效益最大化。