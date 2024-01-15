華為手機熱銷迫使蘋果大陸降價促銷？iPhone便宜逾2千元

蘋果公司在大陸市場銷量告急？15日，蘋果大陸官網公告降價促銷活動，1月18日至21日將開啟「迎新春限時優惠」，消費者購買指定產品最高可獲人民幣800元（約合新台幣3,480元）優惠，但每人每項產品限購2件。消息一出，相關話題立即衝上微博熱搜榜第一。

蘋果大陸官網消息顯示，去年9月蘋果發表的iPhone 15全系列4款機型皆在降價名單中，iPhone 14、iPhone 14 Plus和iPhone 13等機型也在優惠名單中，手機產品最高降價人民幣500元（約合新台幣2,175元）。筆電部分產品最高降價人民幣800元，iPad部分型號最高降價為400元，蘋果手錶SE降價200元，蘋果Airpods最高優惠100元，Apple Pencil降價50元。

財新網報導，蘋果在2023年發表iPhone系列新品前，華為在其官方商城開售下半年的旗艦手機「Mate 60」系列，該系列採麒麟9000s晶片，這也是自2021年7月以來華為發表的首款5G手機，一上市就在大陸熱賣，加劇蘋果在大陸市場的競爭壓力。

市場研究機構Counterpoint數據指出，2023年第三季，華為手機銷量年增37%，市佔率為12.9%，較2022年同期增加3.8％。蘋果手機的銷量在同一時間則年減10%，市佔率由2022年同期的15.3%降至14.2%。值得注意的是，在2023年第三季，大陸手機市場是由榮耀奪下銷售冠軍，市佔率由2022年同期的17.2%升至18.3%。

南方財經全媒體集團旗下21財經同樣認為，本次蘋果大陸促銷的背後顯示其在華銷量有所下滑。報導引述華爾街投行傑富瑞（Jefferies）分析師在一報告中稱，2024年第一周，蘋果公司的iPhone在華銷量下跌逾3成。

報告提到，儘管蘋果iPhone 15系列新機在大陸多個電商平台降價，但銷量仍大幅下滑。其中，在拼多多，這一系列降幅高達16%。Jefferies分析師認為，在大陸市場，蘋果2023年較上年同期跌幅為3%，這等於蘋果市佔率在大陸下降約0.4%。

據了解，此次並非蘋果大陸官網首次調價，此前其也曾多次據市場反映推出多種促銷活動。2023年元旦，蘋果官方也曾上線元旦促銷活動，iPhone 13和iPhone 13 mini最高降約人民幣200元。2022年7月，蘋果曾推出針對當時的iPhone 13全系列四機型，推出降價600元的活動。