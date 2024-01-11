大陸太空通信技術突破 2顆衛星以雷射傳輸100Gbps影像

大陸的太空通信技術傳出有所突破，一間商業衛星公司成功開展大陸首次星間雷射100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗，並取得成功。

據「吉林一號」微信公眾號11日消息，近期吉林長光衛星公司利用自主研製的「吉林一號」平台02A01星、平台02A02星，開展大陸首次星間雷射100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸試驗取得成功，該項技術達到國際先進水平。

2021年11月，長光衛星組建攻關團隊，本著簡捷可靠的設計原則及「衛星與雷射終端一體化」的設計理念，自主研製基於業務化應用的高頻寬、多模式、高精度星間雷射通信終端，穩步推進星間鐳射通信關鍵技術的驗證工作。

消息指出，長光衛星自主研發的星間雷射通信終端，在模式設計上，支持同軌星間通信、異軌星間通信和星地通信等多種通信模式；在通信體制設計上，具備非相干體制和相干體制資料傳輸兩種方式，最高支援速率分別達到10Gbps和100Gbps。團隊攻克高耦合效率多光軸一致性裝配、高精度捕獲跟蹤控制、高頻寬相干通信等關鍵技術，也為未來太空通信提供更加先進、可靠的解決方案。

截至2024年1月10日，長光衛星先後完成了10Gbps及100Gbps速率的星間高速雷射通信測試，穩定建鏈期間通信誤碼率為0，並將星間傳輸的高分辨遙感影像進行了成功下傳，標誌著大陸首次實現星間雷射100Gbps超高速高分辨遙感影像傳輸。

至此，長光衛星已完全掌握星地、星間雷射高速通信技術，建立了太空高速雷射資料傳輸網路試驗系統。該公司表示，這為構建天基／地基相融合的雷射通信傳輸網路提供的技術基礎，為超高分辨遙感星座的海量影像資料即時下傳提供技術保障，為遙感資訊更好地服務大眾使用者邁出了堅實的一步。

此技術可為互聯網衛星星座大規模組網建設提供重要技術支撐，不僅有助於大規模高速低時延太空承載網構建，也可為打破星地使用者與饋電資料落地瓶頸探索新途徑。

公開資料顯示，長光衛星公司成立於2014年12月1日，是大陸第一家商業遙感衛星公司。公司由吉林省政府、中科院長春光機所、社會資本以及技術骨幹出資成立，總註冊資金人民幣19.7億元（約合台幣86億元）。2015年發射「吉林一號」組星，是大陸第一顆自主研發的商用高解析度遙感衛星，一期工程由138顆涵蓋視訊、高分、寬幅、紅外、多光譜等系列的高性能光學遙感衛星組成。