國際空運拚恢復疫情前8成

大陸4日召開了「全國民航工作會議」，會中公布全行業大幅減虧人民幣1872億元（約合台幣8179億元）。會議還宣告要推進中美直航航班大幅增加，以及推動大陸自製的C919大型客機「走出國門」。

澎湃新聞報導，會議提到，2024年大陸國內客運將繼續穩定增長，預計全年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7%。國際客運市場將加快恢復，預計2024年底每周達6000班左右，恢復至疫情前約80%。2024年民航力爭完成旅客運輸量6.9億人次。

在國際的部分，2024年大陸民航將推動國際市場加快恢復。將落實中美元首會晤成果，「推進中美直航航班大幅增加」；積極擴大與「一帶一路」國家航權安排，深化與中亞、中東、非洲等地區的項目合作；提升現有三、四航權資源使用效率，支持航空公司根據航線網路拓展需要用好境外第五航權；推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班出入境效率。目前，中美定期直飛客班已增至每周63班，但仍遠不如疫情前的每周300班。

2024年大陸民航局將會加快廣州、重慶、西安、烏魯木齊等重點樞紐機場和瑞金、奇台、巴里坤等支線機場建設，新增運輸機場5個以上。

官方還強調，2024年民航將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產民機性能持續提升；做好CJ-1000A、AG600等國家重點型號審定，推進C919飛機EASA認可審查，推動國產民機走出國門。

回顧2023年，會議指出全行業飛機日利用率8.1小時，同比去年提高3.8小時；正班客座率77.9%、載運率67.7%；全行業大幅減虧人民幣1872億元（約合台幣8179億元）。