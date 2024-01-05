國際空運拚恢復疫情前8成

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸4日召開了「全國民航工作會議」，會中公布全行業大幅減虧人民幣1872億元（約合台幣8179億元）。會議還宣告要推進中美直航航班大幅增加，以及推動大陸自製的C919大型客機「走出國門」。

澎湃新聞報導，會議提到，2024年大陸國內客運將繼續穩定增長，預計全年國內航線旅客運輸量將達6.3億人次，超過2019年7.7%。國際客運市場將加快恢復，預計2024年底每周達6000班左右，恢復至疫情前約80%。2024年民航力爭完成旅客運輸量6.9億人次。

在國際的部分，2024年大陸民航將推動國際市場加快恢復。將落實中美元首會晤成果，「推進中美直航航班大幅增加」；積極擴大與「一帶一路」國家航權安排，深化與中亞、中東、非洲等地區的項目合作；提升現有三、四航權資源使用效率，支持航空公司根據航線網路拓展需要用好境外第五航權；推動優化簽證和出入境政策，提高通關便利化水平，提升國際航班出入境效率。目前，中美定期直飛客班已增至每周63班，但仍遠不如疫情前的每周300班。

2024年大陸民航局將會加快廣州、重慶、西安、烏魯木齊等重點樞紐機場和瑞金、奇台、巴里坤等支線機場建設，新增運輸機場5個以上。

官方還強調，2024年民航將做好C919、ARJ21證後管理，做好C919、ARJ21改型優化適航審查，推動國產民機性能持續提升；做好CJ-1000A、AG600等國家重點型號審定，推進C919飛機EASA認可審查，推動國產民機走出國門。

回顧2023年，會議指出全行業飛機日利用率8.1小時，同比去年提高3.8小時；正班客座率77.9%、載運率67.7%；全行業大幅減虧人民幣1872億元（約合台幣8179億元）。

國際航班 機場

延伸閱讀

侯友宜：蔡賴談九二共識引用習近平的話 也唱和大陸？

馬英九批賴清德有「5大人格特質」 不適合當總統候選人

大陸多地霧濛濛！安徽發布「紅色預警」擾交通 能見度不到50公尺

日本強震死亡攀升至82人 自衛隊登陸艇運推土機助搶通災區道路

相關新聞

外資加速撤離大陸 加碼東南亞

受經濟復甦不振、地緣政治局勢緊張等不利因素影響，外資加緊脫離大陸，使去年大陸及香港股市表現慘淡，全球排名吊車尾。外媒指出...

省錢拚經濟 陸財長：集中財力辦大事

大陸官媒「人民日報」昨天刊出大陸財政部長藍佛安問答指出，今年大陸財政政策要「適度加力」，加強財政資源統籌，組合使用專項債...

頂級郵輪重返陸 外企加大投資

在順利完成兩個試運營航次後，中國首艘國產大型郵輪「愛達．魔都號」1月1日自上海吳淞口國際郵輪港正式開啟7天6晚到訪韓國濟...

洋山港貨櫃吞吐量創新高

上海洋山港海事局表示，去年集裝箱（貨櫃）吞吐量突破2500萬標準箱，同比增長4.6%，在上海港集裝箱年吞吐量4900萬標...

海南島免稅購物 金額達疫情前9成

海南海口海關日前發布數據顯示，2023年海關共監管海南離島免稅購物金額437.6億元（人民幣，下同），比上年（下同）增長...

國際空運拚恢復疫情前8成

大陸4日召開了「全國民航工作會議」，會中公布全行業大幅減虧人民幣1872億元（約合台幣8179億元）。會議還宣告要推進中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。