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加快核融合產業實質進展 陸成立「中國聚變能源公司」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸央企中核集團近日宣布聯合多家單位與高校成立「可控核聚變創新聯合體成立」，並成立了「中國聚變能源有限公司」。（圖／取自中核集團官網）
大陸央企中核集團近日宣布聯合多家單位與高校成立「可控核聚變創新聯合體成立」，並成立了「中國聚變能源有限公司」。（圖／取自中核集團官網）

大陸核融合應用出現新的發展。央企中核集團近日宣布聯合多家單位與高校成立「可控核聚變創新聯合體成立」，並成立了「中國聚變能源有限公司」，也宣告第一批未來能源關鍵技術攻關任務正式發布。

根據中核集團官網消息，12月29日可控核聚變未來產業推進會在成都召開，由25家央企、科研院所、高校等組成的「可控核聚變創新聯合體」正式成立，同時也舉行「中國聚變公司（籌）」揭牌儀式，第一批「未來能源關鍵技術攻關任務」正式發布。

這次會議指出，可控核聚變作為人類能源問題的理想解決方案，已成為大國科技競爭的前沿陣地，要牢牢把握培育未來能源產業的關鍵環節，「加快推動未來能源可控核聚變產業取得實質性進展」。

此前，中核集團自行研製的可控核聚變技術，最受關注的是「中國環流三號」，中國環流三號2020年建成並首次放電，是大陸目前設計參數最高、規模最大的核聚變（核融合）裝置，也被稱為大陸新一代「人造太陽」。

2023年8月，中國環流三號成功實現100萬安培等離子體電流下的高約束運行模式，突破等離子體大電流高約束模式運行控制、高功率加熱系統注入耦合、先進偏濾器位形控制等關鍵技術難題。

日前官方宣布中國環流三號裝置繼續開展高性能等離子體物理研究，並正式與國際熱核聚變實驗堆ITER總部簽署協議，宣布中國環流三號向全球開放，邀科學家共同追逐「人造太陽」能源夢想。

高校 科學家

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