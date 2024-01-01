陸2023年電影票房達2,380億元 但好萊塢「集體失寵」
據上海《界面新聞》報導，2024年元旦檔（2023年12月30日至2024年1月1日中午）大陸電影總票房已經突破人迷必13.11億元，刷新中國影史元旦檔票房紀錄。2023年全年，大陸電影票房為人民幣549.15億元（約合新台幣2,380億元），其中大陸國產影片票房占比為83.77%。
香港文匯網指出，2023年，大陸國產本土電影進一步鞏固了「主角」地位，票房榜前十名均為國產電影，曾經炙手可熱的好萊塢超英大片逐漸式微，彰顯大陸電影疫後強勁復甦。報導稱，中國觀眾更偏愛笑中帶淚、真實改編的本土故事，「真實事件改編」成票房密碼。
數據顯示，2023年全年大陸電影票房突破人民幣億元的影片共73部，其中國產影片50部，包括：《滿江紅》、《流浪地球2》、《孤註一擲》等。大陸國產片年度票房超過人民幣460億元（約合新台幣1,994億元）
至於進口片能擠進去年大陸電影年度票房榜前30名的只有《速度與激情10》（台灣譯為《玩命關頭X》）、《巨齒鯊2》（中美合拍）、《鈴芽之旅》等七部，好萊塢影片在中國市場「集體失寵」，表現多不如預期。
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